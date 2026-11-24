Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag levenslang geëist tegen hoofdverdachte Moshtag B. (35) uit Roosendaal voor zijn rol bij de verwoestende explosie aan de Tarwekamp in Den Haag. Daarbij vielen in 2024 zes doden. Tegen de Roosendaalse neven Mourad B. (31) en Ilyas B. (25) werd 30 en 28 jaar cel geëist. Abdil A. (34) uit Oosterhout moet als het aan justitie ligt vier jaar de gevangenis in.

"De beelden van de rampplek deden denken aan een raketinslag", zo begon de officier van justitie aan het begin van de middag aan het requisitoir. "Rook, brokstukken, beton, glas."

Het OM schetste tijdens een vijf uur durend requisitoir een gedetailleerd beeld van hoe de verdachten de aanslag maandenlang hadden voorbereid. Aan de hand van twee video's met bewakingsbeelden, telefoongesprekken, verhoren en andere onderzoeksgegevens liet de officier zien hoe de verdachten te werk zouden zijn gegaan.

Testen op bruidsjurken

"Het is onvoorstelbaar dat dit een doordacht plan was, van vier volwassen mannen", zei de officier. "Deed het ertoe wat het motief was? Nee, het was sowieso waanzin."

Al in november 2024 zou duidelijk zijn geweest hoe serieus de plannen waren voor aanslag op de bruidsmodezaak. "Er werden met verschillende brandbare stoffen testen uitgevoerd op bruidsjurken uit de winkel om te kijken wat het beste brandde", vertelde de officier.

Uit die proeven zou zijn gebleken dat benzine het meest geschikt was, waarna brandstof werd ingeslagen bij een tankstation in Essen, net over de grens bij Roosendaal.

De aanslag is ook maandenlang beraamd met een gedetailleerd plan op een laptop met de naam Operatie A. Er stonden berekeningen in over hoeveel benzine je moet gebruiken.

De verdachten maakten afspraken in cafetaria en supermarkten in Oosterhout en Roosendaal. Het als test in brand steken van de bruidsjurken gebeurde in de omgeving van Roosendaal.