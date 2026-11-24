Levenslang geëist tegen hoofdverdachte Moshtag B. voor explosie Tarwekamp
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag levenslang geëist tegen hoofdverdachte Moshtag B. (35) uit Roosendaal voor zijn rol bij de verwoestende explosie aan de Tarwekamp in Den Haag. Daarbij vielen in 2024 zes doden. Tegen de Roosendaalse neven Mourad B. (31) en Ilyas B. (25) werd 30 en 28 jaar cel geëist. Abdil A. (34) uit Oosterhout moet als het aan justitie ligt vier jaar de gevangenis in.
"De beelden van de rampplek deden denken aan een raketinslag", zo begon de officier van justitie aan het begin van de middag aan het requisitoir. "Rook, brokstukken, beton, glas."
Het OM schetste tijdens een vijf uur durend requisitoir een gedetailleerd beeld van hoe de verdachten de aanslag maandenlang hadden voorbereid. Aan de hand van twee video's met bewakingsbeelden, telefoongesprekken, verhoren en andere onderzoeksgegevens liet de officier zien hoe de verdachten te werk zouden zijn gegaan.
Testen op bruidsjurken
"Het is onvoorstelbaar dat dit een doordacht plan was, van vier volwassen mannen", zei de officier. "Deed het ertoe wat het motief was? Nee, het was sowieso waanzin."
Al in november 2024 zou duidelijk zijn geweest hoe serieus de plannen waren voor aanslag op de bruidsmodezaak. "Er werden met verschillende brandbare stoffen testen uitgevoerd op bruidsjurken uit de winkel om te kijken wat het beste brandde", vertelde de officier.
Uit die proeven zou zijn gebleken dat benzine het meest geschikt was, waarna brandstof werd ingeslagen bij een tankstation in Essen, net over de grens bij Roosendaal.
De aanslag is ook maandenlang beraamd met een gedetailleerd plan op een laptop met de naam Operatie A. Er stonden berekeningen in over hoeveel benzine je moet gebruiken.
De verdachten maakten afspraken in cafetaria en supermarkten in Oosterhout en Roosendaal. Het als test in brand steken van de bruidsjurken gebeurde in de omgeving van Roosendaal.
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Eerste poging mislukt
En het bleef niet alleen bij plannen, want uit het onderzoek is gebleken dat de verdachten al op 1 december 2024 klaar zouden hebben gestaan om toe te slaan. De politie betrapte toen twee van de verdachten in een busje met gevulde jerrycans en cobra's. De twee werden aangehouden.
Dodelijke explosie
De verdachten lieten zich er niet door tegenhouden. Ze kochten na hun vrijlating opnieuw brandstof en zwaar vuurwerk. Enkele dagen later volgde de enorme explosie in de bruidsmodezaak aan de Tarwekamp in Den Haag. Het gehele pand met de winkel en bovenliggende appartementen stortte in. Zes mensen kwamen om het leven en meerdere mensen raakte gewond.
De risico's waren volgens het OM "enorm." Dat de verdachten deze uitkomst niet hadden gewild, is niet van belang. "Op het moment dat je een lontje aansteekt, aanvaard je de gevolgen."
Moord of doodslag?
Een belangrijk discussiepunt in de zaak is waarvoor de verdachten precies verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Het OM vindt dat de verdachten wisten, of op zijn minst moesten weten, dat hun plan levensgevaarlijk was.
Volgens de officier staat vast dat de brandstichting uiteindelijk heeft geleid tot het instorten van het pand. Uit onderzoek zou zijn gebleken dat de bouwkundige staat van het gebouw goed was. Ook wees de officier erop dat brandstichting in de nachtelijke uren extra gevaarlijk is, omdat bewoners dan liggen te slapen en minder snel kunnen vluchten.
Het OM acht daarom bewezen dat Moshtag B., Mourad B. en Ilyas B. schuldig zijn aan moord op de zes slachtoffers die omkwamen bij de explosie. Ook is er sprake van een poging tot moord op de andere bewoners van de Tarwekamp die de ramp overleefden. Daarnaast is brandstichting in de bruidsmodezaak en een auto volgens het OM bewezen.
Voor Abdil A. ligt dat anders. Hij was na de mislukte poging op 1 december niet langer betrokken bij de voorbereiding. Daarom moet hij volgens het OM worden vrijgesproken van de feiten die betrekking hebben op 7 december en verdient hij alleen straf voor zijn aandeel tot dat moment.
Komende donderdag krijgen de advocaten van de verdachten de gelegenheid hun verweer te voeren. De rechtbank doet op een later moment uitspraak, waarschijnlijk halverwege januari.
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