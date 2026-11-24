LIVE | Aanslag Tarwekamp: verdachten horen of en hoelang ze cel in moeten
Bijna twee jaar geleden werd een bruidsmodewinkel in Den Haag in brand gestoken en opgeblazen. Daarbij vielen doden en gewonden. Het spoor leidde naar Brabant. Politie en justitie zien een man die lang in Roosendaal woonde als opdrachtgever. Twee Roosendalers zouden de brand hebben aangestoken en een man uit Oosterhout wist er van. Vandaag lezen de officieren de aanklacht voor en presenteren ze hun strafeisen. In dit liveblog houden we je op de hoogte van wat er gebeurt in de rechtszaal.
Liveblog
De zaak in het kort:
- Op zaterdagochtend 7 december 2024 verwoestte een enorme explosie een bruidsmodezaak aan de Tarwekamp in Den Haag. Het hele gebouw stortte in. Daarbij vielen zes doden en vijf gewonden. Diverse overlevenden raakten dakloos.|
- De bruidsmodezaak was van de ex-vriendin van hoofdverdachte Moshtag B. De in Roosendaal opgegroeide B. had geld in haar winkel gestoken en kon het niet verkroppen dat hun relatie uit was. Hij stalkte haar.
- De Roosendaalse neven Mourad B. en Ilyas B. zouden de aanslag hebben uitgevoerd. Adil A. uit Oosterhout was lang betrokken bij de voorbereidingen maar haakte af.
- Hier lees je alle verhalen over de explosie aan de Tarwekamp.
Vertraging
Het verzoek van de slachtofferadvocaat kan betekenen dat het proces wordt onderbroken. Vertraging dus.
Maar de advocaat blijft benadrukken dat dit erg belangrijk is voor het kunnen vaststellen wat er speelde tussen hoofdverdachte B. en zijn ex.
Dreigvideo B.
De slachtofferadvocaat van de ex legt uit waarom die video van Moshtag B. toch echt in het proces moet komen. De advocaat vertelt in het kort wat er in de telefoon zit. De vrouw zou hebben gevraagd: "Waarom ging je mij verwurgen? B. Zou toen hebben gereageerd met: "Omdat je niet luistert". B. zou hebben toegevoegd: "Ik vermoord mensen voor weinig, dreigde B. Ik probeer je toch niet te vermoorden, ik probeer je bang te maken."
De advocaat vindt dit heel belangrijk om te weten.
Extra bewijs opgedoken
Het OM kwam vorige week donderdag ineens met een video-opname van 4 november 2024. Die zou iets zeggen over Moshtag B. en de verdenking van mishandeling die hij gepleegd zou hebben. Gaat over wurging en een mes. De advocaat van B. verzet zich om dit bewijs toe te voegen. Rechtbank laat weten dat het toevoegen niet wordt toegestaan. Het in dit stadium toevoegen van stukken is strijdig met een behoorlijke procesorde zoals dat heet. Bovendien is behandeling al deels geweest. Risico op vertraging wil niemand, zegt rechtbankvoorzitter. Maar een van de slachtofferadvocaten wil dat bewijs wel er bij, vraagt hij.
Verbindingsproblemen
Er luisteren en kijken tientallen slachtoffers mee in videozalen in het paleis van justitie. Maar ook thuis via een beveiligde livestream. Onder andere in Griekenland. Maar diverse nabestaanden melden dat er geen geluid doorkomt. Daar wordt nu aan gewerkt. Dus we gaan nog niet van start.
Van start
De rechtbank neemt plaats.
Deuren open
De zittingzaal stroomt vol, het is weer erg druk. Een voor een worden de vier verdachten aangevoerd. De zaak begint ook weer een half uur later dan gepland.