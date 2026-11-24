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Het OM kwam vorige week donderdag ineens met een video-opname van 4 november 2024. Die zou iets zeggen over Moshtag B. en de verdenking van mishandeling die hij gepleegd zou hebben. Gaat over wurging en een mes. De advocaat van B. verzet zich om dit bewijs toe te voegen. Rechtbank laat weten dat het toevoegen niet wordt toegestaan. Het in dit stadium toevoegen van stukken is strijdig met een behoorlijke procesorde zoals dat heet. Bovendien is behandeling al deels geweest. Risico op vertraging wil niemand, zegt rechtbankvoorzitter. Maar een van de slachtofferadvocaten wil dat bewijs wel er bij, vraagt hij.