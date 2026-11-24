De politie heeft mensen op beeld staan die mogelijk betrokken zijn bij de vernieling van een camera in het Vogelaarpark in Etten-Leur. Camera's moesten de veiligheid in het park verbeteren, maar één daarvan werd zaterdagnacht vernield.

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De betrokkenen staan volgens de politie 'duidelijk' op beeld. De politie geeft hen de kans zich te melden. Doen ze dat niet, dan kan de politie besluiten de beelden openbaar te maken. Dat meldt de politie dinsdagavond.

De gemeente heeft vorige week camera's geplaatst in het park om de veiligheid te verbeteren. Een paar dagen later ging het al mis. De politie kreeg zaterdagnacht meldingen over vuurwerk. Ter plaatse bleek een camera vernield.

Opgenomen tot de vernieling

De camera heeft tot de vernieling beelden opgenomen. Daarop zijn mensen te zien die volgens de politie mogelijk betrokken zijn. Het is niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat.

Er geldt al langere tijd een samenscholingsverbod in het park. De camera’s zouden eigenlijk pas later geplaatst worden, maar de gemeente wilde niet langer wachten.

Met behulp van cameratoezicht kunnen de gemeente, politie en handhaving incidenten beter en sneller in beeld krijgen. Daarnaast kunnen camera’s helpen bij de opsporing van strafbare feiten.