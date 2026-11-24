De meeste nabestaanden van de slachtoffers van de explosie aan de Haagse Tarwekamp vinden de strafeis tegen de vier verdachten "fors en passend", laat een woordvoerder van Namens de Familie weten na afloop van de zitting. Bij de explosie kwamen zes mensen om het leven, onder wie de eigenaren van Eethuis Faffie in Breda. Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag een levenslange celstraf tegen Moshtag B. uit Roosendaal. Drie anderen hoorden tot dertig jaar cel eisen. "Het is een stevige eis die ook recht doet aan het leed dat is aangedaan."

De meesten hadden gehoopt op levenslang voor drie van de vier verdachten, legde de woordvoerder uit. "Gehoopt, maar niet verwacht. Je komt met deze eis wel dicht in de buurt, minder dan dit was een teleurstelling geweest."

Onder de nabestaanden is ook een 10-jarige jongen die bij de explosie zijn vader, moeder en zus verloor. Zijn ouders runden Eethuis Faffie in Breda. Eerder tijdens het proces vertelde hij in een emotionele videoboodschap over het gemis van zijn familie. "Voor anderen probeer ik sterk en vrolijk te zijn. Vaak huil ik stiekem in een hoekje van mijn kamer."

De nabestaanden voelden zich erkend en gesteund door hoe het OM stilstond bij de gebeurtenissen. Bij de explosie vielen op 7 december 2024 zes doden.