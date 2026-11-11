Jongen (10) die gezin verloor bij aanslag Tarwekamp: 'Zal ze altijd missen'
De vierde dag van het Tarwekampproces is woensdag begonnen met een emotionele verklaring van een 10-jarige jongen. Bij de dodelijke explosie aan de Tarwekamp in Den Haag in december 2024 verloor hij zijn vader, moeder en zus. Zijn ouders waren de eigenaren van het Surinaams-Chinese Eethuis Faffie aan de Haagdijk in Breda.
"Ik mis mijn familie heel erg. Ik zal mijn papa, mama en zus altijd missen", zei de 10-jarige jongen woensdag in een vooraf opgenomen videoboodschap, waarbij zijn gezicht onherkenbaar was gemaakt.
Bij de allesverwoestende aanslag op de flat, die was gericht op een bruidswinkel, kwamen zijn 45-jarige vader Renai, zijn 41-jarige moeder Li en zijn 17-jarige zus Sofia om het leven. De destijds 8-jarige jongen kwam vrijwel ongeschonden uit het pand.
Het gezin kwam uit China en Renai en Li runden sinds 2023 Eethuis Faffie in Breda. Na de ramp is de jongen bij zijn tante gaan wonen. "Maar ik weet in mijn hart: hoe goed ze ook voor me zorgen, het kan mijn eigen thuis, mijn echte papa, mama en zus nooit vervangen."
"Vaak huil ik stiekem in een hoekje van mijn kamer."
Hij vervolgt: "Voor anderen probeer ik sterk en vrolijk te zijn. Vaak huil ik stiekem in een hoekje van mijn kamer." De jongen is bang dat zijn verdriet zijn tante en anderen nog verdrietiger maakt: "Daarom verberg ik mijn pijn diep in mijn hart."
Hij zei dat hij de verdachten nooit kan vergeven. "Ik kan nooit accepteren dat slechte mensen het onschuldige leven van mijn papa, mama en zus hebben weggenomen", zei hij over de verdachten.
Ook andere familieleden van het gezin kwamen aan het woord. Voor hen stonden drie foto's van de omgekomen gezinsleden. De moeder van het mannelijke slachtoffer liet een videoboodschap voorlezen. "Bijna twee jaar lang na de gebeurtenis kwelt het enorme verdriet mij nog dag en nacht", vertelde ze. "Ik was een gewone bejaarde vrouw, maar door deze zware klap zijn mijn lichaam en geest volledig ingestort."
"Dit kleine kind zag de totale vernietiging van zijn gezin."
De moeder van de overleden vrouw liet weten dat een "perfect gelukkig gezin" volledig is verwoest. Haar verklaring werd voorgelezen door een vriend van de familie. "De rest van mijn leven bestaat alleen uit verdriet, zorgen en eindeloos lijden."
De moeder stond stil bij de jongste zoon van het gezin: "Dit kleine kind zag de totale vernietiging van zijn gezin, verloor zijn ouders en zijn liefhebbende zus, en draagt voor de rest van zijn leven een onherstelbaar psychisch trauma."
De sprekers hebben ook een verzoek gedaan aan de rechtbank. Zij willen dat de volledige waarheid van deze zaak grondig onderzocht wordt. "Bestraf alle betrokken personen streng volgens de wet, zonder enige toegeeflijkheid."
Zes mensen kwamen om het leven
Bij de explosie kwamen in totaal zes mensen om het leven en vier mensen raakten gewond. Na de aanslag hield de politie vier verdachten aan: de neven Ilyas (23) en Mourad (29) uit Roosendaal en Adil A. uit Oosterhout.
Ook de vermoedelijke opdrachtgever Moshtag B werd opgepakt. Hij groeide op in Roosendaal en is de ex-vriend van de eigenaresse van de bruidsmodezaak. Moshtag B. (35) zou wraak hebben willen nemen op zijn ex-vriendin door haar bruidswinkel te vernielen.
In de rechtbank in Den Haag spraken dinsdag negentien slachtoffers en nabestaanden over de dodelijke explosie aan de Tarwekamp. Woensdag worden de overige vijftien slachtofferverklaringen voorgelezen.
Het Openbaar Ministerie (OM) spreekt op dinsdag 24 november de strafeis uit.