Jongen (10) die gezin verloor bij aanslag Tarwekamp: 'Zal ze altijd missen'

De vierde dag van het Tarwekampproces is woensdag begonnen met een emotionele verklaring van een 10-jarige jongen. Bij de dodelijke explosie aan de Tarwekamp in Den Haag in december 2024 verloor hij zijn vader, moeder en zus. Zijn ouders waren de eigenaren van het Surinaams-Chinese Eethuis Faffie aan de Haagdijk in Breda.

Romee van der Heijden Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Ik mis mijn familie heel erg. Ik zal mijn papa, mama en zus altijd missen", zei de 10-jarige jongen woensdag in een vooraf opgenomen videoboodschap, waarbij zijn gezicht onherkenbaar was gemaakt. Bij de allesverwoestende aanslag op de flat, die was gericht op een bruidswinkel, kwamen zijn 45-jarige vader Renai, zijn 41-jarige moeder Li en zijn 17-jarige zus Sofia om het leven. De destijds 8-jarige jongen kwam vrijwel ongeschonden uit het pand. Het gezin kwam uit China en Renai en Li runden sinds 2023 Eethuis Faffie in Breda. Na de ramp is de jongen bij zijn tante gaan wonen. "Maar ik weet in mijn hart: hoe goed ze ook voor me zorgen, het kan mijn eigen thuis, mijn echte papa, mama en zus nooit vervangen."

"Vaak huil ik stiekem in een hoekje van mijn kamer."

Hij vervolgt: "Voor anderen probeer ik sterk en vrolijk te zijn. Vaak huil ik stiekem in een hoekje van mijn kamer." De jongen is bang dat zijn verdriet zijn tante en anderen nog verdrietiger maakt: "Daarom verberg ik mijn pijn diep in mijn hart." Hij zei dat hij de verdachten nooit kan vergeven. "Ik kan nooit accepteren dat slechte mensen het onschuldige leven van mijn papa, mama en zus hebben weggenomen", zei hij over de verdachten.

Ook andere familieleden van het gezin kwamen aan het woord. Voor hen stonden drie foto's van de omgekomen gezinsleden. De moeder van het mannelijke slachtoffer liet een videoboodschap voorlezen. "Bijna twee jaar lang na de gebeurtenis kwelt het enorme verdriet mij nog dag en nacht", vertelde ze. "Ik was een gewone bejaarde vrouw, maar door deze zware klap zijn mijn lichaam en geest volledig ingestort."

"Dit kleine kind zag de totale vernietiging van zijn gezin."