Gezin dat omkwam bij aanslag in Den Haag runde restaurant in Breda

Twee van de slachtoffers die omkwamen bij de aanslag aan de Tarwekamp in Den Haag, hadden een restaurant in Breda. De 45-jarige Renai en zijn 41-jarige vrouw Li waren de eigenaars van het Surinaams-Chinese Eethuis Faffie aan de Haagdijk. Het stel kwam samen met hun 17-jarige dochter Sophie om het leven bij de aanslag op de flat. Hun zoontje van 8 is de enige overlevende van het gezin. Hij kwam vrijwel ongeschonden uit het pand.

Aanslag Bij de allesverwoestende explosie, die gericht was op een bruidswinkel, kwamen in december vorig jaar zes mensen om het leven. Vier mensen raakten gewond. Na de aanslag hield de politie vier verdachten aan: de neven Ilyas (23) en Mourad (29) uit Roosendaal, Adil A. uit Oosterhout en Moshtag B. uit Rotterdam.

Eethuis Faffie bestaat al elf jaar. Renai en Li namen de zaak in 2023 over.

Wat er met Eethuis Faffie gaat gebeuren is nog niet bekend. Het restaurant is al enige tijd dicht. Volgens Namens de Familie, de organisatie die voor de nabestaanden spreekt, is het pand nu eigendom van de familie en moet die er een besluit over nemen.

Inzamelingsactie

Onlangs werd het geld dat werd ingezameld voor nabestaanden en gedupeerde bewoners overhandigd. In totaal werd er 700.000 euro opgehaald, wat neerkomt op ruim 15.000 euro per persoon. Een groot deel van het geld is afkomstig van de Chinees-Nederlandse gemeenschap, ruim 45.000 euro.

