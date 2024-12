'Verdachten explosies hangt levenslange straf boven het hoofd'

De politie had de explosies in Den Haag niet kunnen voorkomen, stelt oud-strafrechtadvocaat Pieter van der Kruijs. Toen de verdachten een week eerder waren opgepakt in Oosterhout, met jerrycans en vuurwerk in een busje, was dat niet genoeg om ze lang vast te houden. Maar nu ze na de explosies in Den Haag weer aangehouden zijn, hangt twee mannen uit Roosendaal een levenslange straf boven het hoofd, denkt de advocaat.

Vrijdag bleek dat de twee Roosendaalse mannen, van 23 en 29 jaar, op 1 december voor het eerst in beeld zijn gekomen. Ze stonden midden in de nacht op een parkeerplaats van een winkelcentrum in Oosterhout. De lampen waren aan en de motor draaide. Agenten vonden het verdacht en controleerden hun bestelbusje. De inhoud: veertien jerrycans, een brandblusser, fakkels, zwaar vuurwerk en extra kleding. LEES OOK: 'Verdachten explosies Den Haag week eerder betrapt met bus vol jerrycans' De twee werden aangehouden. Het vermoeden was dat ze een misdrijf aan het voorbereiden waren, maar al snel stond het duo weer buiten. "De politie kan in zo'n geval niet meer doen", zegt Van der Kruijs daarover. "Voor zwaar vuurwerk krijg je maximaal een taakstraf." Van der Kruijs (75) is een voormalig strafrechtadvocaat uit Den Bosch. In dit geval niet direct betrokken bij de verdachten uit Roosendaal, maar wel bereid om er zijn licht over te laten schijnen vanuit zijn expertise binnen het strafrecht. "Ik ken hun strafblad niet, maar zolang daar geen geweld op staat, kun je in dit geval niet veel."

"Je hebt als verdachte het recht om te liegen en te zwijgen."