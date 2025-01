Zes doden explosie Tarwekamp, aanslagplegers kregen ieder 500 euro

De aanslagplegers van de dodelijke explosie aan de Tarwekamp in Den Haag pleegden hun daad voor een bedrag van in totaal 1500 euro. Hoofdverdachte Moshtag B. zou de drie mannen uit Roosendaal en Oosterhout ieder vijfhonderd euro hebben beloofd als zij de klus zouden klaren. Of ze dat geld daadwerkelijk hebben gekregen, is niet bekend.

Dat meldt De Telegraaf. Bij de allesverwoestende explosie, die gericht was op een bruidswinkel, kwamen zes mensen om het leven. Vier mensen raakten gewond. Na de aanslag hield de politie vier verdachten aan: de neven Ilyas (23) en Mourad (29) uit Roosendaal, Adil A. uit Oosterhout en Moshtag B. uit Rotterdam. Laatstgenoemde is de ex van de eigenaresse van de bruidswinkel. De verdachten zouden de brandstichting tot in de puntjes hebben voorbereid. Zo zouden ze meerdere keren op voorverkenning zijn geweest in het pand en oefenden ze zelfs vooraf.

"Die ravage en de slachtoffers waren nooit de bedoeling."

Ondanks de grondig voorbereide operatie liep het op zaterdagochtend 7 december gruwelijk uit de hand. Twee mannen uit Roosendaal gingen met benzine en cobra's naar de Tarwekamp om de bruidswinkel van binnenuit in brand te steken en de Range Rover van de eigenaresse te vernielen.

"Die ravage en de slachtoffers waren nooit de bedoeling. Mijn cliënt heeft enorm spijt van alles", laat advocaat Gerard Spong namens hoofdverdachte Moshtag B. aan de krant weten. Volgens Spong wilde hij uit liefdesverdriet wraak nemen op de eigenaresse van de bruidsmodezaak. Hij stelde voor om de winkel te vernielen of trouwjurken te stelen. Uiteindelijk werd in overleg met zijn medeverdachten besloten brand te stichten.