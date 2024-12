Eigenaresse bruidswinkel snapt niet dat verdachten eerder vrijkwamen

De eigenaresse van de verwoeste bruidswinkel in Den Haag snapt niet dat de twee verdachten die eerder werden aangehouden in Oosterhout, niet langer zijn vastgehouden. "Ze zijn zelfs niet meer in de gaten gehouden", vertelt de vrouw vol ongeloof aan De Telegraaf. Bij de aanslag in Den Haag kwamen zes mensen om het leven.

De Telegraaf sprak de vrouw op een geheime locatie en onder een gefingeerde naam. Ze geeft aan dat ze geen verdachte is, maar dat ze in belang van het onderzoek moet zwijgen. Toch doet ze haar verhaal in de krant. "Er worden zoveel leugens verspreid." De twee verdachten uit Roosendaal werden een week voor de explosies (op 1 december) aangehouden met een bestelbus vol jerrycans en zwaar vuurwerk. Ze stonden met een draaiende motor en de lichten aan op het parkeerterrein van een winkelcentrum aan de Zuiderhout in Oosterhout. De twee inzittenden werden aangehouden voor het voorbereiden van een misdrijf. Ze zijn verhoord en zaten enige tijd vast. Het is niet duidelijk wanneer het tweetal weer op vrije voeten kwam.

"Ze wilden waarschijnlijk toen al die aanslag plegen."