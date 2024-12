Verdachte Moshtag B. van aanslag Den Haag schakelde mogelijk fixer in

Moshtag B. (33), de mogelijke opdrachtgever van de explosies aan de Tarwekamp in Den Haag, zou dat via een 'makelaar' of fixer hebben geregeld. Dat meldt De Telegraaf op basis van meerdere bronnen. De criminele makelaar zou verdachte Adil uit Oosterhout zijn. Hij zou vervolgens twee mannen uit Roosendaal hebben geregeld om de explosies uit te voeren.

Een van de verdachten die is aangehouden is Adil (33) uit Oosterhout. De Telegraaf meldt dat hij wordt verdacht als 'makelaar', een soort fixer binnen het criminele circuit.

Hij zou zijn ingeschakeld door Moshtag B., ex-partner van de eigenaresse van de bruidsmodezaak in Den Haag waar de aanslag volgens de politie zeer waarschijnlijk op was gericht.

Deze zogeheten 'makelaar' zou volgens de krant op zijn beurt twee neven uit Roosendaal hebben geregeld. Het zou gaan om verdachten Ilyas (23) en Mourad (29).

De twee mannen uit Roosendaal werden voor de explosies in Den Haag al aangehouden in Brabant. Dat bevestigt het OM woensdag na eerdere berichtgeving van Omroep Brabant hierover. Dat zou een week ervoor al zijn geweest in Oosterhout. Ze zaten in een bestelbus vol met jerrycans en zwaar vuurwerk.

De explosies zorgden voor meerdere doden en gewonden. Ook verwoestten ze huizen en bedrijfspanden, waaronder bruidsmodewinkel Aliyahs Styling.

Bekende van de politie

In 2021 werd Adil veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier weken. Hij mishandelde een vrouw in Oosterhout. Hij kneep in de keel van de vrouw en schopte tegen haar lichaam.

Ook zou hij meerdere bedreigende berichten hebben gestuurd. Deze waren voor haar en haar familieleden bedoeld. Er werd gedreigd met zware mishandeling en verkrachting.

Eerder dit jaar, op 12 augustus, werd hij door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld voor een andere mishandeling en vernieling. Hij kreeg een taakstraf van negentig uur, omdat hij onder andere een medewerker van een shoarmatent meerdere keren had geslagen.

Vier verdachten uit Brabant

De raadkamer beslist dinsdag of de vier verdachten langer vast blijven. Makelaar Adil werd opgepakt op donderdag 12 december. De andere drie verdachten drie dagen eerder.

Ook de vierde verdachte van dodelijke explosies Den Haag komt uit Brabant