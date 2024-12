'Verdachten Haagse explosies inderdaad eerder betrapt in Brabant', zegt OM

De twee mannen uit Roosendaal die zijn aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dodelijke explosies aan de Tarwekamp in Den Haag, zijn inderdaad eerder aangehouden in Brabant. Dat bevestigt het OM woensdag. In de week vóór de explosies zijn de twee in Oosterhout aangehouden met een bestelbus vol jerrycans en zwaar vuurwerk.

De politie ontdekte de bestelbus zondag 1 december rond kwart over twee 's nachts op het parkeerterrein van een winkelcentrum aan de Zuiderhout in Oosterhout. Agenten zagen het voertuig staan met de lampen aan en een draaiende motor. Dit was een kleine week voor de daadwerkelijke explosies in Den Haag. De twee inzittenden werden aangehouden voor het voorbereiden van een misdrijf. Ze zijn enige tijd vastgezet en verhoord. Het is niet duidelijk wanneer het tweetal weer op vrije voeten kwam. Het bestelbusje en de goederen zijn in beslag genomen. Verband

Omroep Brabant legde eerder al het verband tussen de aanhoudingen, maar het OM wilde dat toen niet bevestigen. Nu doet het dat dus wel. Het onderzoek rond de aanhoudingen in Oosterhout is vanuit Breda overgedragen aan het OM in Den Haag. Een mogelijk verband met de explosies in Den Haag wordt nog onderzocht.