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LIVE 112-nieuws | Zakken vol joints uit autoraam gegooid in Helmond, man aangehouden | Bestelbus vliegt al rijdend in brand in Haarsteeg
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Liveblog
06:28
Zakken vol joints uit autoraam gegooid in Helmond, man aangehouden
Een automobilist is dinsdagavond in Helmond aangehouden op verdenking van bezit en handel in softdrugs. Toen agenten de man wilden controleren, gooide hij al rijdend zakken met joints uit zijn autoraam.
06:14
Bestelbus vliegt al rijdend in brand in Haarsteeg
Een bestelbus is dinsdagavond in vlammen opgegaan aan de Maashoevenweg in Haarsteeg. Een vrouw was met het busje onderweg toen de auto begon te roken en in brand vloog.
05:55
Brand in container bij Kasteel van Sinterklaas in Helmond
In een container aan het Kasteelplein in Helmond is dinsdagnacht brand uitgebroken. De container met daarin een grote accu stond vlakbij Kasteel Helmond, dat voor de sinterklaasperiode is ingericht als het Kasteel van Sinterklaas.
05:51
Auto botst tegen boom in Wouwse Plantage
Een auto is dinsdagavond op de Plantagebaan in Wouwse Plantage tegen een boom gebotst. De inzittenden zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht.
05:34
Mannen gaan ervandoor met geld en spullen na overval in huis in Oss
Een bewoner van de Pastoor Bloemstraat in Oss is in de nacht van dinsdag op woensdag door twee mannen in zijn huis overvallen. De daders zouden er met geld en spullen vandoor zijn gegaan.
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