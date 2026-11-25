In de tweede helft zag Bosz een totaal ander PSV. “Het tempo bij hun was veel hoger. Maar ik vind ook dat wij dan in balbezit veel te weinig gebracht hebben. Wat een slechte helft.” De 63-jarige legt uit wat er volgens hem fout ging. “Als de tegenstander het tempo omhoog gooit, moet jij de bal langer in de ploeg houden. Dat lukte niet.”

“Je had erbij moeten zijn om te kunnen zien hoe groot het verschil tussen de eerste en tweede helft is”, concludeert Bosz na de wedstrijd. "We begonnen met lef en durfden hoog druk te zetten.” PSV kwam na een half uur zelfs op voorsprong, via een penalty van Ivan Perišić en nam deze voorsprong mee de rust in. “Ik denk dat er toen zelfs meer voor ons in had gezeten. We hebben de kansen gehad.”

“Wellicht hebben wij ze uitgedaagd in de eerste helft.” Want in het tweede gedeelte ging het hard: Real Madrid liep in korte tijd uit naar 3-1 en maakte uiteindelijk zelfs 5-1. “Het waren twee verschillende helften en dat was best apart.” En dus is er genoeg te evalueren voor Bosz en zijn spelers. “We zijn er nu doodziek van, maar ik moet als trainer proberen de jongens een spiegel voor te houden om te laten zien wat beter moet.”

Zekerheid

Bosz had na de 3-1 amper meer het gevoel dat PSV nog kans maakte. De coach koos er daarom voor om wat meer zekerheid in te bouwen om Real niet nog verder uit te laten lopen. Guus Til stond met een ander gevoel op het veld, vertelt hij. “Ik zei: laten we alles of niet spelen voor de 3-2. Als je nog een punt kan halen… al kan doelsaldo uiteindelijk ook belangrijk zijn."

PSV weet ook dat het van goeden huize moet komen wil het de volgende ronde van de Champions League nog halen. “We hebben in veel wedstrijden in de Champions League laten zien dat we gewoon een goede ploeg hebben, ook hier. We zullen knokken tot het eind”, praat Bosz vol moed.

Bosz bedankt fans

Wanneer perschef Nick Tol de persconferentie afsluit, neemt Bosz nog even het woord. “Ik heb onze fans negentig minuten top zien presteren. Is dat raar als ik dit zeg? “ Tol vindt van niet. “Je komt met 5-1 achter en dan nog hoor ik ze vaak boven de Madrid-fans uitkomen. Een compliment voor de mensen die zijn meegereisd.”