Daan Pelgrim (11) uit Den Bosch wordt de nieuwe KinderComponist der Nederlanden. Komende zaterdag vindt de inhuldiging van het muzikale talent plaats tijdens het November Music Festival in zijn woonplaats.

De 11-jarige componist studeert momenteel aan de Academie Muzikaal Talent in Utrecht en heeft al meerdere composities op zijn naam staan. Naast het componeren speelt hij op hoog niveau piano en cello. Vorig jaar stond hij zelfs nog als jongste deelnemer in de finale van het Nederlands Blazers Ensemble .

Daan kijkt er naar uit om het komende tijd nieuwe dingen te kunnen gaan ontdekken, te experimenteren en leeftijdsgenoten te inspireren.

Het KinderComponistschap is een mentortraject van een jaar, waarin de jonge componist ontdekt wat het vak inhoudt. "Er is volop ruimte om nieuwe ervaringen op te doen en de muzikale horizon te verbreden", staat in het persbericht.

Daan zal tijdens dit traject worden begeleid door ervaren professionals. Ook mag hij lessen volgen bij componisten die hem inspireren en werkt hij aan compositieopdrachten uit de praktijk.

Zaterdag zal Daan zijn nieuwste compositie te horen zijn als slotstuk van een concert in de Verkadefabriek in Den Bosch.