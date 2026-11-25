Griep of verkouden: deze huisarts weet wat je wél en juist niet moet doen
Koorts, hoofdpijn, spierpijn, keelpijn en extreme vermoeidheid. Het griepseizoen is weer begonnen. Maar wat kun je doen als je eenmaal door de griep bent geveld? Volgens huisarts Remon Hendriksen uit Best is het belangrijkste advies: geduld hebben en uitzieken.
Hendriksen heeft op dit moment nog niet veel patiënten met griep in zijn praktijk. Dat beeld komt overeen met de cijfers van het RIVM: het aantal griepgevallen is nog laag, maar neemt wel toe.
Wie denkt griep te hebben, kan volgens de huisarts het beste eerst een kijkje nemen op de website Thuisarts.nl. "Daar staat precies wat je kunt doen, wat je kunt verwachten en in welke gevallen je de dokter moet bellen."
Met dit advies wil Hendriksen ook voorkomen dat mensen onnodig naar de huisarts gaan. "We zien het liefst mensen die 'geselecteerd zijn', die wij echt moeten helpen. Voor dingen die snel overgaan, hoef je niet naar de huisarts", zegt hij. "En griep is een onschuldige ziekte die vanzelf weer overgaat."
Het verschil tussen griep en verkoudheid
Bij griep voel je je vaak van het ene op het andere moment erg ziek. Je hebt meestal hoge koorts, spierpijn en hoofdpijn. Bij een verkoudheid ontstaan de klachten langzamer. Je hebt dan vooral last van een verstopte neus, keelpijn en niezen. Ook voel je je meestal minder ziek dan bij griep.
Wie eenmaal griep heeft, kan weinig doen om sneller beter te worden. "Er is maar één ding dat helpt en dat is geduld", stelt hij. "Je moet gewoon afwachten en uitzieken. Je kunt het niet versnellen."
Een paracetamol kan helpen tegen de koorts en ervoor zorgen dat je je wat beter voelt. Maar allerlei huismiddeltjes bieden geen oplossing. Zo is het een fabel dat knoflook in je sokken of neus ervoor zorgt dat je meer gaat zweten. "Het is allemaal onzin", zegt de huisarts stellig.
Geen wonderen
Gember of honing in de thee kan natuurlijk wel, maar verwacht er geen wonderen van. Volgens Hendriksen is dat "vooral heel lekker": "Maar je wordt er niet sneller beter van."
Hoewel griep meestal vanzelf overgaat, is het soms wél verstandig contact op te nemen met de huisarts. Bijvoorbeeld als je benauwd wordt, minder gaat plassen of een aandoening hebt zoals astma of COPD. Ook als de koorts terugkomt, is het verstandig om de huisarts te bellen.
Om verdere verspreiding van griep en verkoudheid te voorkomen, adviseert Hendriksen dezelfde maatregelen als tijdens de coronaperiode. Nies in je elleboog, raak je gezicht zo min mogelijk aan, houd afstand van anderen en geef geen handen. "Zorg dat je je handen regelmatig wast. En als thuiswerken mogelijk is, is dat natuurlijk een perfecte oplossing."
Volgens thuisarts.nl kun je deze dingen doen tegen griep:
- Drink voldoende water of thee. Het advies is om ongeveer twee liter per dag te drinken. Bij koorts zweet je meer en verlies je extra vocht. Door extra te drinken, voorkom je dat je uitdroogt.
- Neem voldoende rust. Je hoeft niet de hele dag in bed te blijven. Lig je toch veel op bed? Sta dan twee of drie keer per dag even op en loop vijf tot tien minuten rond. Dat is goed voor je spieren en helpt bloedpropjes te voorkomen.
- Voorkom dat je anderen besmet. Was regelmatig je handen met water en zeep, hoest en nies in je elleboog en raak je gezicht zo min mogelijk aan. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na één keer gebruik meteen weg. Houd afstand van andere mensen en was kopjes, glazen en bestek goed af na gebruik.