Koorts, hoofdpijn, spierpijn, keelpijn en extreme vermoeidheid. Het griepseizoen is weer begonnen. Maar wat kun je doen als je eenmaal door de griep bent geveld? Volgens huisarts Remon Hendriksen uit Best is het belangrijkste advies: geduld hebben en uitzieken.

Florence van der Molen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Hendriksen heeft op dit moment nog niet veel patiënten met griep in zijn praktijk. Dat beeld komt overeen met de cijfers van het RIVM: het aantal griepgevallen is nog laag, maar neemt wel toe. Wie denkt griep te hebben, kan volgens de huisarts het beste eerst een kijkje nemen op de website Thuisarts.nl. "Daar staat precies wat je kunt doen, wat je kunt verwachten en in welke gevallen je de dokter moet bellen." Met dit advies wil Hendriksen ook voorkomen dat mensen onnodig naar de huisarts gaan. "We zien het liefst mensen die 'geselecteerd zijn', die wij echt moeten helpen. Voor dingen die snel overgaan, hoef je niet naar de huisarts", zegt hij. "En griep is een onschuldige ziekte die vanzelf weer overgaat."

Het verschil tussen griep en verkoudheid Bij griep voel je je vaak van het ene op het andere moment erg ziek. Je hebt meestal hoge koorts, spierpijn en hoofdpijn. Bij een verkoudheid ontstaan de klachten langzamer. Je hebt dan vooral last van een verstopte neus, keelpijn en niezen. Ook voel je je meestal minder ziek dan bij griep.

Wie eenmaal griep heeft, kan weinig doen om sneller beter te worden. "Er is maar één ding dat helpt en dat is geduld", stelt hij. "Je moet gewoon afwachten en uitzieken. Je kunt het niet versnellen." Een paracetamol kan helpen tegen de koorts en ervoor zorgen dat je je wat beter voelt. Maar allerlei huismiddeltjes bieden geen oplossing. Zo is het een fabel dat knoflook in je sokken of neus ervoor zorgt dat je meer gaat zweten. "Het is allemaal onzin", zegt de huisarts stellig. Geen wonderen

Gember of honing in de thee kan natuurlijk wel, maar verwacht er geen wonderen van. Volgens Hendriksen is dat "vooral heel lekker": "Maar je wordt er niet sneller beter van." Hoewel griep meestal vanzelf overgaat, is het soms wél verstandig contact op te nemen met de huisarts. Bijvoorbeeld als je benauwd wordt, minder gaat plassen of een aandoening hebt zoals astma of COPD. Ook als de koorts terugkomt, is het verstandig om de huisarts te bellen. Om verdere verspreiding van griep en verkoudheid te voorkomen, adviseert Hendriksen dezelfde maatregelen als tijdens de coronaperiode. Nies in je elleboog, raak je gezicht zo min mogelijk aan, houd afstand van anderen en geef geen handen. "Zorg dat je je handen regelmatig wast. En als thuiswerken mogelijk is, is dat natuurlijk een perfecte oplossing."