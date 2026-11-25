Het coronavirus gaat opnieuw flink rond. Sinds de pandemie zijn er niet eerder zoveel virusdeeltjes in het rioolwater gevonden als nu. Sinds oktober is het aantal deeltjes zelfs verzevenvoudigd. Toch is er volgens een huisarts geen reden tot paniek: "Ook hier geldt, uitzieken is het beste."

Volgens het RIVM lijkt het virus "voornamelijk een mild ziektebeeld te geven; het aantal mensen dat naar de huisarts gaat of op de intensive care ligt, is nog laag". De meest voorkomende variant is er een die sinds afgelopen zomer rondgaat.

Op een kaart van het RIVM is goed te zien dat Brabant vrijwel helemaal donkerblauw kleurt. Dat betekent dat er een hoge concentratie virusdeeltjes in het rioolwater zit. Rond Helmond lijkt dat vooralsnog minder het geval. Ook in de regio rond Eindhoven worden lagere concentraties gemeten dan elders in de provincie.

'Mildere ziekte'

Volgens huisarts Remon Hendriksen uit Best is er geen reden tot paniek. "Corona is tegenwoordig een mildere ziekte en we testen er dus niet vaak op", legt hij uit. "We behandelen het hetzelfde als bij de griep, ook daar geldt dat uitzieken het beste is."

Hoewel corona, net als de griep, meestal vanzelf overgaat, is het soms wél verstandig om contact op te nemen met de huisarts. Bijvoorbeeld als je benauwd wordt, minder gaat plassen of een aandoening hebt zoals astma of COPD. Ook als de koorts terugkomt, is het verstandig om de huisarts te bellen.

In dit verhaal legt Hendriksen uit wat je wel en niet moet doen als je griep of corona onder de leden hebt.