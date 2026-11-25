De sluizen 10 in Asten en 12 bij Someren-Eind gaan volgend jaar bijna vier maanden dicht om gerenoveerd te worden. Dat stond al op de planning, maar Rijkswaterstaat heeft vier weken extra nodig. Schippers moeten daardoor flink omvaren en zijn benieuwd wat dat voor het transport over water betekent. "Een beetje spannend", zegt de voorzitter van een schippersvereniging.

Collin Beijk Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Sluis 12 in Someren-Eind is volgens de nieuwe planning gesloten van 11 januari tot en met 7 mei. Daarna gaat Rijkswaterstaat meteen verder met de renovatie van sluis 10 in Asten. Die is van 17 mei tot en met 10 september niet toegankelijk voor schepen. Bij beide sluizen worden de sluisdeuren weggehaald, vervangen en gerepareerd. Ook worden de draaipunten van de deuren hersteld of vernieuwd. Volgens Rijkswaterstaat zijn de werkzaamheden nodig omdat verschillende onderdelen aan het einde van hun levensduur zitten. Beide waterwerken zijn in 2007 voor het laatst grondig aangepakt. Omvaren

Binnenvaartschippers moeten door de stremming van de sluizen vanuit het zuiden omvaren via België. Een veelgebruikte omleiding loopt via het Kanaal Bocholt-Herentals en het Albertkanaal richting Antwerpen en het Scheldegebied. Welke route wordt gekozen, hangt af van de bestemming en de afmetingen van het schip. De haven van Veghel, waar veevoeder Agrifirm zit en de nodige voedselproducenten, blijft wel bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Maar de haven is tussen januari en september volgend jaar over de Zuid-Willemsvaart eigenlijk alleen via Den Bosch te bereiken.