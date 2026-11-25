Sluizen in Zuid-Willemsvaart maanden dicht: schippers moeten flink omvaren
De sluizen 10 in Asten en 12 bij Someren-Eind gaan volgend jaar bijna vier maanden dicht om gerenoveerd te worden. Dat stond al op de planning, maar Rijkswaterstaat heeft vier weken extra nodig. Schippers moeten daardoor flink omvaren en zijn benieuwd wat dat voor het transport over water betekent. "Een beetje spannend", zegt de voorzitter van een schippersvereniging.
Sluis 12 in Someren-Eind is volgens de nieuwe planning gesloten van 11 januari tot en met 7 mei. Daarna gaat Rijkswaterstaat meteen verder met de renovatie van sluis 10 in Asten. Die is van 17 mei tot en met 10 september niet toegankelijk voor schepen.
Bij beide sluizen worden de sluisdeuren weggehaald, vervangen en gerepareerd. Ook worden de draaipunten van de deuren hersteld of vernieuwd. Volgens Rijkswaterstaat zijn de werkzaamheden nodig omdat verschillende onderdelen aan het einde van hun levensduur zitten. Beide waterwerken zijn in 2007 voor het laatst grondig aangepakt.
Omvaren
Binnenvaartschippers moeten door de stremming van de sluizen vanuit het zuiden omvaren via België. Een veelgebruikte omleiding loopt via het Kanaal Bocholt-Herentals en het Albertkanaal richting Antwerpen en het Scheldegebied. Welke route wordt gekozen, hangt af van de bestemming en de afmetingen van het schip.
De haven van Veghel, waar veevoeder Agrifirm zit en de nodige voedselproducenten, blijft wel bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Maar de haven is tussen januari en september volgend jaar over de Zuid-Willemsvaart eigenlijk alleen via Den Bosch te bereiken.
Tien schepen
Henry Mooren, voorzitter van SchippersVereniging Schuttevaer laat weten dat dagelijks in beide richtingen zo'n tien binnenvaartschepen moeten omvaren. "Dat lijkt niet veel, maar zij vervoeren natuurlijk wel een grote hoeveelheid goederen of grondstoffen, ook al zijn het relatief kleine schepen."
De negen maanden lange afsluiting is vervelend voor binnenvaartschepen die vanuit Wallonië en Frankrijk komen en in Veghel moeten lossen, vertelt Mooren. "Omvaren kost een dag extra, maar in principe worden die kosten gedragen door de opdrachtgevers. In dit geval de voedselproducenten, veevoederbedrijven en bijvoorbeeld bierbouwer Bavaria."
'Beetje spannend'
En daar zit voor Moonen en de binnenvaartschippers die hij vertegenwoordigt wel een kleine angst. "Een stremming van een week of een maand is vervelend, maar heb je weleens. Maar er wordt de laatste tijd veel en langdurig aan allerlei waterwegen in Brabant gewerkt en dat gaan bedrijven wel voelen."
"Onze opdrachtgevers, zitten bewust langs een waterweg. Als die regelmatig niet of beperkt gebruikt kan worden, gaan ze mogelijk nadenken over transport over de weg. Als dat sneller of betrouwbaarder blijkt, is een locatie langs een kanaal dan nog wel zo noodzakelijk? Dat vinden wij als schippers wel een beetje spannend."
Langer werk
Dat de werkzaamheden langer duren dan was gepland komt door de renovaties van de sluizen 11 en 13. Daar bleken namelijk extra herstelwerkzaamheden nodig. Daarom reserveert Rijkswaterstaat nu meteen al vier extra weken. Als die tijd uiteindelijk niet nodig blijkt, kunnen de sluizen eerder open voor de scheepvaart.
In 2028 en 2029 volgen bij de sluizen in Asten en Someren-Eind nog aanvullende werkzaamheden aan onder meer de besturing vanuit Tilburg, camera's en technische installaties. Die werkzaamheden kunnen volgens Rijkswaterstaat niet tegelijk worden uitgevoerd, omdat daarvoor meer voorbereiding nodig is.
Grote renovatieronde
De renovatie van de sluizen maakt deel uit van het project Tilburg 3. Daarbij worden de komende jaren tientallen sluizen, beweegbare bruggen en andere waterwerken in Noord-Brabant en Midden-Limburg gemoderniseerd en onderhouden.