Studenten van het Koning Willem I College in Den Bosch en Oss konden documenten inzien, die niet voor hen bedoeld zijn. Het gaat om schoolprojecten tussen 2014 en 2025, maar ook om begrotingen en teamplannen. De onderwijsinstelling is op de hoogte van de fout in het systeem, maar zegt dat er geen privégegevens zijn gelekt. Een deel van de gelekte gegevens is inmiddels afgeschermd.

Evie Hendriks Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het gaat om documenten in de interne OneDrive-omgeving van de onderwijsinstelling. Buitenstaanders die niet op het Koning Willem I College studeren of werken, kunnen de bestanden niet inzien. Studenten en medewerkers kunnen wel een hoop documenten onbedoeld inzien, ook als het bestanden van een andere leerrichting of opleiding zijn. Studenten ontdekken fout

Studenten ontdekten de fout toen zij een bestand van een paar jaar geleden zochten. Ineens stuitten zij op schoolprojecten en presentaties van studenten van jaren terug. Toen ze gericht gingen zoeken, kwamen ze nog meer tegen. "Zo zagen we een bestand waarin staat welke student waar een kluisje heeft en wat daar inzit. Als iemand een koksmes nodig heeft voor de koksopleiding. We zagen ook contactgegevens van docenten. We dachten: dit is bijzonder", vertelt een student, die anoniem wil blijven.

Omroep Brabant heeft documenten ingezien. Ook teamplannen, beoordelingen en handleidingen die docenten wilden delen met collega's waren voor studenten te vinden. Zorgen

De studenten die de ontdekking deden, hebben melding gemaakt bij de ICT-afdeling van het Koning Willem I College. "Er zijn wel een paar documenten die we nu niet meer in kunnen zien, maar het grootste deel nog wel." De studenten vonden het gek dat de onderwijsinstelling na zijn ontdekking niks over het foutje communiceerde naar medestudenten. "Wij zijn niet persoonlijk getroffen, maar wij zouden het niet fijn vinden als iemand onze privéfoto's in een schoolpresentatie kunnen zien. Dat lijkt ons niet helemaal de bedoeling."

Reactie Koning Willem I College Het Koning Willem I College laat aan Omroep Brabant weten op de hoogte te zijn van de fout in het systeem. Een deel van de bestanden die niet gedeeld hadden mogen worden, is inmiddels afgeschermd. Volgens woordvoerder Esther Heijmans ging er iets mis met een label dat studenten en docenten aan een document konden hangen. Hierdoor deelden zij het bestand onbedoeld met de hele school. "Na het eerste onderzoeken lijken er geen documenten gedeeld die avg-gevoelige informatie bevatten. De contactgegevens van de docenten zijn bijvoorbeeld interne gegevens", legt ze uit. De school gaat vooralsnog geen melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. "Als er toch privégegevens gelekt blijken, zullen we dat wel doen." De school heeft volgens Heijmans wel lessen getrokken. "We hebben ons gerealiseerd dat we zorgvuldiger om moeten gaan met het delen van bestanden." De functionaliteit waarmee de bestanden met de hele school gedeeld worden, is volgens haar uitgezet. Ook gaat de school docenten vragen op te letten bij het delen van bestanden.