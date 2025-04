Groot datalek bij Fontys: medische gegevens studenten in te zien

Honderden bestanden op het netwerk van de Fontys Hogeschool waren lange tijd eenvoudig in te zien voor iedereen die daar wat moeite voor deed. Dit blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Het gaat om zeer gevoelige informatie zoals medische gegevens van studenten, studieadviezen en interne mails van Fontys medewerkers.

Het lek openbaarde zich als iemand zich via de website van Fontys, met vooral scholen in Brabant, aanmeldde voor een cursus van de hogeschool. Nog voordat er een contract was getekend of studiegeld was overgemaakt, ontving de geïnteresseerde een mail met daarin een speciaal Fontys-mailadres en logingegevens voor het intranet. Dat is het interne netwerk van de hogeschool.

Op dat netwerk is in eerste instantie alleen wat algemene informatie over de opleidingen te zien, maar via de zoekfunctie kan er breder gezocht worden. Dan verschijnen honderden documenten, foto's en video's met soms zeer gevoelige informatie. Het gaat om actuele bestanden, maar ook om bestanden die al enkele jaren oud zijn.