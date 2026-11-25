Zestien meervoudig gehandicapte kinderen vallen nog altijd tussen wal en schip door de aankomende sluiting van de zorgvilla's van Villa ExpertCare. Het bedrijf stopt eind dit jaar met het bieden van zorg, maar voor een aantal kinderen is nog altijd geen vervangende plek gevonden. Minister Mirjam Sterk vindt daarom dat de noodoplossing voor deze kinderen moet blijven bestaan. Ook de zorgvilla in Waalre sloot eerder al de deuren.

CDA-minister Mirjam Sterk sprak donderdag de hoop uit dat er alsnog een oplossing komt voor de kinderen. Maar die blijkt niet eenvoudig te vinden. De meeste kinderen kregen in de villa's een paar dagen per week zorg, zodat hun ouders even op adem konden komen.

In Nederland zijn momenteel te weinig zorgplekken voor kinderen met meervoudige beperkingen. Zij hebben vaak complexe en specialistische zorg nodig, die niet overal kan worden geboden.

Onvrede in de kamer

B. Braun, het moederbedrijf van Villa ExpertCare, trekt de stekker uit de zorgvilla's, omdat die volgens het bedrijf te weinig geld opleveren. Dat leidt al langer tot onvrede bij veel partijen in de Tweede Kamer. Ook woensdag wilden meerdere partijen weten hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen. Sterk zei dat ze nog werkt aan een toekomstvisie voor de medische kinderzorg. "Maar dan is de oplossing er nog niet."



Wel denkt de minister dat zorg aanbieden bij de kinderen thuis, of in een minder geschikte zorginstelling een eventuele noodoplossing zou kunnen zijn. Wel moeten ouders daarbij hulp krijgen van zorgorganisaties en volgens Sterk moet er ook hulp zijn bij het zoeken naar een nieuwe geschikte zorglocatie.

Bij de zorgvilla's van ExpertCare wordt gespecialiseerde zorg geboden aan ernstig zieke kinderen en kinderen met meervoudige beperkingen die 24 uur per dag intensieve medische zorg nodig hebben. De locatie in Waalre werd al eerder gesloten.

Wegvallen

Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met ernstige hartafwijkingen, diabetes, meervoudige beperkingen of epilepsie, of kinderen die afhankelijk zijn van sondevoeding. Zij verbleven tijdelijk in de villa's, zodat hun ouders werden ontlast en op adem konden komen. Juist die opvang is nu weggevallen. In Brabant zijn slechts drie andere kindzorglocaties die dergelijke zorg kunnen bieden.



Hier lees je alle verhalen over zorginstelling ExpertCare in Waalre.