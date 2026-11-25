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Hierdoor wordt tanken ineens weer een stuk leuker
Het kostte je de afgelopen tijd een godsvermogen om je tank even vol te gooien. Maar wat bijna onmogelijk leek, is nu gebeurd: de benzineprijs is gezakt naar onder de 2 euro. En dat zorgde woensdag voor veel blije gezichten aan de pomp.
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