De ontvoeringen van Freddy Heineken en Albert Heijn-topman Gerrit Jan Heijn zitten bij veel mensen in het geheugen. Dat geldt ook voor die van Toos van der Valk. De vrouw van hotelketenmagnaat Gerrit van der Valk werd in 1982 gekidnapt door drie Italiaanse mannen. Over deze ontvoering is vanaf donderdag een zesdelige Netflix-serie te zien.

Lody Trepels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet