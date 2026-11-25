Vreugde en verdriet liggen soms dicht bij elkaar. Theo Schnelle uit Geffen is dolblij omdat zijn Efteling-miniatuurhuisjes een nieuwe bestemming hebben gekregen. Maar ondertussen is er ook triest nieuws vanuit het pretpark: de stem van een van de bekendste bewoners is overleden.

Lody Trepels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet