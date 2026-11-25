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Efteling huisjes krijgen nieuwe plek op de dag dat bekende stem overlijdt
Vreugde en verdriet liggen soms dicht bij elkaar. Theo Schnelle uit Geffen is dolblij omdat zijn Efteling-miniatuurhuisjes een nieuwe bestemming hebben gekregen. Maar ondertussen is er ook triest nieuws vanuit het pretpark: de stem van een van de bekendste bewoners is overleden.
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