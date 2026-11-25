Ze was nog te jong om bij de gemeenteraadsverkiezingen op zichzelf te stemmen, maar inmiddels beslist de 18-jarige Amy Nooijens als raadslid mee over de toekomst van Etten-Leur. En ze zit er niet zomaar: ze wil iets betekenen voor de inwoners van haar gemeente.

Lody Trepels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Ik denk dat je echt het verschil kan maken. Dat je echt invloed hebt en echt mensen kan helpen", vertelt Amy over haar keuze voor de politiek. Haar ambitie? Van Etten-Leur de beste versie van zichzelf maken. 274 stemmen

Op 27 oktober werd Amy achttien. Zelf mocht ze bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart dus nog niet stemmen, maar 274 anderen stemden wel op haar. Haar bekendheid in zowel Etten als Leur heeft haar daarbij een handje geholpen.

"Wij zijn altijd wel een beetje een bekende familie in Leur geweest. En in Etten heb ik zelf op school gezeten. Daar heb ik mijn eigen vrienden en mijn eigen kennissen." Ook als het saai wordt

Dat het leven als raadslid niet altijd even enerverend is, weet Amy inmiddels ook. Ze geeft toe dat gemeenteraadsvergaderingen soms behoorlijk saai kunnen zijn. Toch doet dat niets af aan haar motivatie. "Het is het voor mij altijd waard geweest en is het nog steeds." Of de gemeenteraad voor Amy het begin is van een grotere politieke carrière? Dat durft ze nog niet te zeggen. Ze sluit niks uit. "Ik kijk wel waar ik naartoe ga. Wie weet ooit."

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