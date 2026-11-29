Een vrouw die wordt vermoord, is niet automatisch slachtoffer van femicide. Toch worden de begrippen vrouwenmoord en femicide regelmatig door elkaar gebruikt. Gedragsdeskundige Monika van der Weel van Sterk Huis legt uit wat het verschil is.

"Elke femicide is een vrouwenmoord, maar niet elke vrouwenmoord is een femicide", zegt Van der Weel. "Bij femicide wordt een vrouw vermoord omdat ze vrouw is. Dat gebeurt door iemand uit haar directe omgeving. Dat kan een (ex-)partner zijn, maar ook een familielid, bijvoorbeeld bij eergerelateerd geweld of mensenhandel." Aan femicide gaat volgens haar vaak een patroon van geweld vooraf. "Dat kan zowel fysiek als psychisch geweld zijn. Uiteindelijk kan dat leiden tot femicide." Bij een vrouwenmoord wordt een vrouw vermoord, maar hoeft het motief niet per se in een partnerrelatie te liggen. "Er kunnen ook andere motieven zijn."