Wanneer is een vrouwenmoord femicide? Een deskundige legt het uit
Een vrouw die wordt vermoord, is niet automatisch slachtoffer van femicide. Toch worden de begrippen vrouwenmoord en femicide regelmatig door elkaar gebruikt. Gedragsdeskundige Monika van der Weel van Sterk Huis legt uit wat het verschil is.
"Elke femicide is een vrouwenmoord, maar niet elke vrouwenmoord is een femicide", zegt Van der Weel. "Bij femicide wordt een vrouw vermoord omdat ze vrouw is. Dat gebeurt door iemand uit haar directe omgeving. Dat kan een (ex-)partner zijn, maar ook een familielid, bijvoorbeeld bij eergerelateerd geweld of mensenhandel."
Aan femicide gaat volgens haar vaak een patroon van geweld vooraf. "Dat kan zowel fysiek als psychisch geweld zijn. Uiteindelijk kan dat leiden tot femicide."
Bij een vrouwenmoord wordt een vrouw vermoord, maar hoeft het motief niet per se in een partnerrelatie te liggen. "Er kunnen ook andere motieven zijn."
Topje van ijsberg
Bij geweld tegen vrouwen is fysiek geweld vaak slechts het topje van de ijsberg. "Daarachter gaat een hele wereld schuil van controle, angst, dwang en intimidatie. Dat kan heel geleidelijk ontstaan."
Met de campagne De Oranje Stoel van Orange the World vragen Sterk Huis en Filomena Hart van Brabant aandacht voor geweld tegen vrouwen en meisjes. Van 25 november tot en met 10 december staan op negen openbare plekken in de regio Tilburg opvallende oranje stoelen.
In 2025 waren er 1,3 miljoen meldingen van huiselijk geweld. "Dat is een enorm aantal en die komen niet allemaal in de hulpverlening terecht. Juist dáár willen we aandacht voor vragen. Psychisch geweld is namelijk niet altijd aan de buitenkant zichtbaar."
Liefdevolle momenten
Van der Weel noemt verschillende voorbeelden van psychisch geweld. "Intimidatie of angst. Bijvoorbeeld een vrouw die voortdurend op haar telefoon kijkt, omdat ze zich moet verantwoorden tegenover haar partner. Over waar ze is, met wie ze is en hoe laat ze thuiskomt. Daardoor kan iemand voortdurend in angst leven en zich niet veilig voelen om eigen keuzes te maken."
Een veelvoorkomend misverstand is volgens de gedragsdeskundige dat vrouwen die in een gewelddadige relatie zitten, gewoon weg kunnen gaan. "Mensen denken vaak: waarom ga je niet weg? Maar zo'n relatie bestaat niet alleen uit geweld. Er zijn ook momenten waarop de partner liefdevol en warm is, waardoor weggaan moeilijker is."
Door de kennis over gewelddadige relaties te verspreiden, hoopt de gedragsdeskundige dat mensen in de omgeving van zo'n vrouw eerder opmerken wat er gebeurt en dat zij eerder hulp kan krijgen.