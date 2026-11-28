Vijf jaar na de moord op haar zus Clarinda zet Anne-Marije van den Bersselaar zich nog altijd in tegen partnergeweld. Ze heeft zich aangesloten bij De Oranje Stoel, een gezamenlijke actie van Sterk Huis en Filomena Hart van Brabant. Met de actie vragen zij aandacht voor geweld tegen vrouwen en meisjes.

De lege stoel, die tot 10 december op openbare plekken in de regio Tilburg staat, vormt het symbool van een vrouw die daarop had kunnen zitten, maar door geweld, angst of controle ontbreekt. Ook Clarinda had op die stoel kunnen zitten, maar haar relatie liep fataal af. Elke acht dagen wordt een vrouw vermoord. "Mijn zus is vermoord door haar ex-partner." Met veertig messteken werd ze op een druk plein in Den Bosch om het leven gebracht nadat zij de relatie had verbroken. "Ik ben een van de nabestaanden die te maken kreeg met extreem geweld, maar ook met alles wat daarbij komt kijken. Denk aan de manier waarop erover wordt bericht in de media en aan het helpen van vrouwen die gevaar lopen. Vrouwen die een uitweg zoeken uit hun relatie, maar die niet kunnen vinden." Berichten

Na de moord op Clarinda ontvingen Anne-Marije en haar moeder veel berichten van onbekende vrouwen. "Dat waren álleen vrouwen", vertelt ze. "Ze vonden het fijn dat wij ons uitspraken. Ze moedigden ons aan om dat te blijven doen, omdat ze dat zelf niet konden. Bijvoorbeeld omdat ze in een vergelijkbare situatie zaten of vanwege juridische beperkingen." Het aantal reacties was overweldigend. "Daarom komen wij naar buiten", zegt Anne-Marije.