Vijf jaar na moord op zus blijft Anne-Marije strijden tegen femicide
Vijf jaar na de moord op haar zus Clarinda zet Anne-Marije van den Bersselaar zich nog altijd in tegen partnergeweld. Ze heeft zich aangesloten bij De Oranje Stoel, een gezamenlijke actie van Sterk Huis en Filomena Hart van Brabant. Met de actie vragen zij aandacht voor geweld tegen vrouwen en meisjes.
De lege stoel, die tot 10 december op openbare plekken in de regio Tilburg staat, vormt het symbool van een vrouw die daarop had kunnen zitten, maar door geweld, angst of controle ontbreekt. Ook Clarinda had op die stoel kunnen zitten, maar haar relatie liep fataal af. Elke acht dagen wordt een vrouw vermoord.
"Mijn zus is vermoord door haar ex-partner." Met veertig messteken werd ze op een druk plein in Den Bosch om het leven gebracht nadat zij de relatie had verbroken.
"Ik ben een van de nabestaanden die te maken kreeg met extreem geweld, maar ook met alles wat daarbij komt kijken. Denk aan de manier waarop erover wordt bericht in de media en aan het helpen van vrouwen die gevaar lopen. Vrouwen die een uitweg zoeken uit hun relatie, maar die niet kunnen vinden."
Berichten
Na de moord op Clarinda ontvingen Anne-Marije en haar moeder veel berichten van onbekende vrouwen. "Dat waren álleen vrouwen", vertelt ze. "Ze vonden het fijn dat wij ons uitspraken. Ze moedigden ons aan om dat te blijven doen, omdat ze dat zelf niet konden. Bijvoorbeeld omdat ze in een vergelijkbare situatie zaten of vanwege juridische beperkingen." Het aantal reacties was overweldigend. "Daarom komen wij naar buiten", zegt Anne-Marije.
Volgens haar kan iedere vrouw in zo'n situatie terechtkomen. Haar zus was hoogopgeleid en financieel zelfstandig. Ze had een master in de criminologie en werkte bij de Kinderbescherming. "Ze had alle kennis om zichzelf in veiligheid te brengen. Toch was ze niet veilig."
Korte periode
De familie had lange tijd geen zicht op wat zich binnen de relatie afspeelde. Daardoor liepen ze steeds achter de feiten aan. "We weten nu hoe dat eruit kan zien en ook hoe gevaarlijk dat kan zijn."
De relatie en de moord speelden zich af in een korte periode, midden in de coronatijd. Toch denkt Anne-Marije ook aan vrouwen die al tien of twintig jaar in een gewelddadige relatie zitten en er niet in slagen de patronen te doorbreken.
Dubbel gevoel
Dat ze zich vijf jaar na de dood van haar zus nog altijd moet inzetten tegen femicide, voelt dubbel. "Aan de ene kant vraag ik me af waarom ik hier na vijf jaar nog steeds moet staan. Waarom moet ik nog steeds uitleggen dat femicide een probleem is in Nederland? We zouden die discussie allang voorbij moeten zijn."
Tegelijkertijd denkt ze aan de vele slachtoffers en aan de kinderen die met geweld te maken krijgen. "Ik zou heel graag willen dat het aantal slachtoffers daadwerkelijk terugloopt."
Mannen zijn welkom
Daarom hoopt ze dat meer mensen zich aansluiten bij De Oranje Stoel en acties van onder meer Orange the World tegen vrouwengeweld. Ook mannen zijn nadrukkelijk welkom. "We zijn niet tegen mannen. Hoe meer mannen zich aansluiten, hoe beter we dit samen kunnen aanpakken."
Ze hoopt daarom ook dat er een levendig gesprek ontstaat. "Ik hoop dat we het probleem echt collectief aanpakken en dat we van deze stoel af kunnen."