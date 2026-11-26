De ongeveer driehonderd leerlingen van basisschool De Zeilberg in Deurne kunnen vanaf dinsdag weer naar school. Na de verwoestende brand van afgelopen vrijdag is een noodlocatie gevonden in Someren. "Deze locatie zal nooit zo ideaal zijn als het was, maar we zijn heel erg blij", vertelt schoolbestuurder Mischa Kleukers.

De school moest halsoverkop op zoek naar een andere locatie nadat vrijdagavond een grote brand uitbrak. Die ontstond nadat twee jonge kinderen vuurwerk hadden afgestoken. Een klaslokaal brandde volledig uit en ook andere delen van de school raakten zwaar beschadigd.

De oplossing is uiteindelijk gevonden in Someren. Daar krijgen de leerlingen voorlopig les in het leegstaande gebouw van de voormalige basisschool SBO Brigantijn. Het schoolbestuur had liever een locatie in Deurne gevonden. "Dat was onze voorkeur, maar de mogelijkheden waren daar beperkt", legt Kleukers uit. "We hadden de school dan in vier stukken moeten opknippen. Dat was niet handig."

Veel geregeld in korte tijd

De afgelopen dagen moest het schoolbestuur flink aan de bak. Zo moesten er nieuwe digiborden en lesmaterialen komen voor de noodlocatie. "En probeer maar eens driehonderd tafeltjes en stoeltjes te vinden. Dat was een uitdaging, maar het is wel gelukt."