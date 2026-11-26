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LIVE 112-nieuws | Grote brand verwoest schuur in Herpt, pand stort volledig in
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Liveblog
05:39
Grote brand verwoest schuur in Herpt, pand stort volledig in
Een grote schuur achter een huis in Herpt is woensdagavond compleet verwoest door brand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het pand aan de Achterweg. Al snel schaalde de brandweer op naar grote brand.
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