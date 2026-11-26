1890 heipalen moeten de komende maanden de grond in voor de bouw van het nieuwe Bravis ziekenhuis in Roosendaal. Dat betekent flink wat werk op de bouwplaats, maar ook geluidsoverlast en trillingen voor omwonenden. Donderdag is symbolisch de eerste paal geslagen door medewerkers en vrijwilligers van het ziekenhuis.

Volgens bestuursvoorzitter Albert-Jan Mante van Bravis is geluidsoverlast daarbij onvermijdelijk. "Het hangt van de windrichting af hoe hard het geluid daadwerkelijk is. We hebben ervoor gekozen om zo vroeg mogelijk te beginnen. Het voordeel daarvan is dat de periode van mogelijke geluidsoverlast zo snel mogelijk voorbij is."

De heiwerkzaamheden duren tot eind februari. Op het terrein, met een oppervlakte van elf voetbalvelden, wordt dagelijks vanaf zeven uur 's ochtends gewerkt. Op zondag staan de heimachines stil.

Ook de trillingen die het heien veroorzaakt, kunnen voor overlast zorgen. Bravis verwacht echter niet dat daardoor schade aan woningen in de omgeving ontstaat. Uit berekeningen blijkt dat het risico daarop vrijwel nihil is, zegt Mante.

"De huizen liggen namelijk ver uit de buurt. Desalniettemin hebben we een aantal mensen aangeboden om vooraf de staat van hun huis te laten controleren. Zo kunnen we achteraf vaststellen of er toch schade is ontstaan. Maar dat is onwaarschijnlijk."

Ziekenhuis gaat in 2030 open

De bouw van het nieuwe ziekenhuis is in 2019 aangekondigd. Bravis wil de huidige locaties in Bergen op Zoom en Roosendaal samenvoegen, omdat de bestaande gebouwen steeds minder voldoen aan de eisen van de moderne zorg.

Het nieuwe ziekenhuis krijgt ongeveer 450 bedden en wordt gebouwd in de vorm van een klaverblad. De vier bouwdelen komen samen bij een centraal atrium. Het ziekenhuis komt bovendien in een groen landschapspark te liggen.

Volgens wethouder Sjef van der Touw van Roosendaal wordt dat park ook toegankelijk voor mensen uit de omgeving. "Een ziekenhuisbezoek is niet altijd even leuk. Daarom is het mooi dat je straks in een groene omgeving ook rust kunt vinden. Het park rond het ziekenhuis is ook een mooie plek om te wandelen of te picknicken."

De bouw ligt volgens Bravis op schema. Het ziekenhuis moet op 30 april 2030 de deuren openen. In Bergen op Zoom blijft een kleinere locatie voor poliklinische zorg bestaan. De totale kosten van het project bedragen ongeveer 450 miljoen euro.