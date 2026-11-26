Nyrstar legt de productie van zijn zinksmelterij in Budel eind deze maand stil. De energiekosten voor de locatie zijn hoog, terwijl de marktomstandigheden voor zinksmelters moeizaam zijn, meldt het bedrijf.

In de smelterij in Budel wordt zink geproduceerd door met grote hoeveelheden elektriciteit zink uit een zinksulfaatoplossing te winnen. Zink wordt vooral gebruikt om staal tegen roest te beschermen, maar zit ook in onze lichamen, auto's, gebouwen, batterijen, medicijnen, cosmetica, ritsen, mobiele telefoons en nog veel meer.

"Het besluit om de zinkproductie in Budel te staken, illustreert de moeilijke keuzes waar onze industrie momenteel voor staat. De marktomstandigheden voor smelters blijven extreem uitdagend, waardoor overheden snel en daadkrachtig moeten handelen om strategische verwerkingscapaciteit te behouden", stelt Nyrstar-topman Matt Hadfield.

Al langer problemen

Het is niet de eerste keer dat Nyrstar in Budel de productie tijdelijk stillegt. In 2022 gebeurde dat, toen het begin van de Russische oorlog tegen Oekraïne voor een energiecrisis zorgde. In 2024 werd de productie ook stilgelegd na het uitblijven van energiesteun van de Nederlandse overheid. De toenmalige topman Guido Janssen vertelde destijds aan RTL Z dat er geen eerlijke speelveld is in Europa.

In andere landen zoals België, Duitsland en Frankrijk ging de productie van zink wel door, omdat de overheid daar bijsprong. "Als dit niet wordt opgelost, hebben we een probleem", waarschuwde Janssen toen.

Geen ontslagen verwacht

In september dit jaar kondigde het dochterbedrijf van grondstoffenhandelaar Trafigura aan de strategische opties voor de smelterij in Budel te onderzoeken.

Voor de Budelse locatie werken ongeveer vijfhonderd mensen. Nyrstar verwacht geen ontslagen van vaste medewerkers door de productiestop.