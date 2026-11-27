Voor veel oudere bewoners in de Tilburgse wijk Witbrant Oost in Tilburg is de bus een dankbaar vervoermiddel om boodschappen te doen, te genieten van een theateravond in de binnenstad of een bezoekje te brengen aan een van de kinderen. Meer dan de helft van de mensen die er wonen, is 65 jaar en ouder. Toch verdwijnt de bushalte halverwege december. Tot groot verdriet van de buurtbewoners.

Pieter Soethout Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Voor de 86-jarige Henriette van de Rande is de bus geen luxe, maar een noodzakelijke voorziening. Ze is met haar rollator naar de bushalte komen lopen. “Want dat haal ik nog net”, vertelt ze. “Ik ben heel erg boos en teleurgesteld. Op deze manier kom ik de wijk niet meer uit. Voor mij betekent dit isolatie. Bedankt, Arriva", stelt ze met tranen in haar ogen. Door de nieuwe dienstregeling vervallen in heel Brabant veel bushaltes, zo ook in meerdere Tilburgse wijken. En dat terwijl veel buurtbewoners afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. "Door de hoge leeftijd kan een deel van de mensen niet meer autorijden of fietsen. Die moeten wel met de bus", vertelt Thieu van Vugt, secretaris van de belangenvereniging Witbrant Oost.

"In Witbrant Oost reizen op dit moment gemiddeld vijftien mensen per dag met de bus."

Dat het verdwijnen van de bushalte leeft in de wijk bleek wel toen het nieuws bekend werd. “Ik kreeg op die ene dag meer dan vijftig mailtjes van boze buurtbewoners. Dat laat zien dat dit voor veel mensen een probleem is.”

Een van die mensen die regelmatig gebruik maakt van de bus is Marianne van Poeteren-Waalwijk. "Ik ga ermee naar mijn kleinkinderen, de kapper of de markt. Maar het is voor mij ook de manier om naar de apotheek, de dokter of het ziekenhuis te gaan. Dat moet toch gewoon kunnen?” Voor Marianne heeft het wegvallen van de bushalte grote gevolgen. “Ik rij geen auto, dus voor mij is het mijn vrijheid. Door deze keuze voel ik me onthoofd.”

Arriva: 'Dit sluit beter aan op de reizigersvraag dan een grote bus' Arriva geeft aan dat het vervallen van de bushalte in de seniorenwijk onderdeel is van een 'bredere herziening van het busnetwerk'. Daarbij moest een keuze worden gemaakt voor een busroute door Koolhoven of Witbrant. "In Witbrant Oost reizen op dit moment gemiddeld vijftien mensen per dag met de bus. Daarom komt er een Bravoflex-halte, waarmee alsnog op aanvraag gereisd kan worden", laat een woordvoerder weten. "Dit sluit beter aan op de reizigersvraag dan de inzet van een grote bus." De vervoerder geeft aan dat er gekeken wordt naar de gevolgen in de praktijk. De reacties van bewoners, de reizigersaantallen en het gebruik van Bravoflex worden meegenomen in de evaluatie van de nieuwe dienstregeling.

"Dan ben ik in totaal zo'n anderhalf uur bezig."

Volgens de belangenvereniging wordt een drietal alternatieven geboden. “We kunnen lopen naar een andere bushalte buiten de wijk, maar dat is voor veel mensen veel te ver. Ruim een kilometer naar de ene en twee kilometer naar de andere”, vertelt Thieu. Ook het andere alternatief, de flexbus, zien veel buurtbewoners niet zitten. “Nu ben ik in tien minuten in de stad”, vertelt de 80-jarige André van der Horst. “Maar zo’n flexbus moet ik een uur van tevoren bellen, dan moet ik wachten en word ik weggebracht naar het dichtstbijzijnde busstation. Daar moet ik dan weer een normale bus nemen naar mijn eindbestemming. Dan ben ik in totaal zo'n anderhalf uur bezig.” Het wegvallen van de bushalte leeft enorm in de wijk. De belangenvereniging heeft daarom ook meteen brieven verstuurd naar gemeente, provincie en Arriva. “We hebben niet de illusie dat we dit nog terugdraaien, maar we hopen wel dat er op termijn iets gaat veranderen.”