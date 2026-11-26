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Deze aannemer laat Petra letterlijk en figuurlijk in de kou staan
Een aannemer die wel begint aan de klus, maar het niet afmaakt. Het is de harde realiteit voor Petra uit Overloon. Ze betaalt naar eigen zeggen 165.000 euro aan de aannemer, maar blijft achter met een bouwval. Tot haar grote frustratie en verdriet.
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