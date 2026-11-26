Een aannemer die wel begint aan de klus, maar het niet afmaakt. Het is de harde realiteit voor Petra uit Overloon. Ze betaalt naar eigen zeggen 165.000 euro aan de aannemer, maar blijft achter met een bouwval. Tot haar grote frustratie en verdriet.

Lody Trepels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet