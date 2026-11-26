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Metha bibbert van de kou door hoge energieprijzen
Waar de meeste mensen zich lekker warm nestelen op de bank, zit Metha uit Veldhoven te bibberen. Ze is bang dat ze haar energierekening niet kan betalen. Dus doucht ze maar één keer in de week en gaat de verwarming niet hoger dan 17 graden. Onze verslaggever ging bij haar langs.
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