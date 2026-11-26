Waar de meeste mensen zich lekker warm nestelen op de bank, zit Metha uit Veldhoven te bibberen. Ze is bang dat ze haar energierekening niet kan betalen. Dus doucht ze maar één keer in de week en gaat de verwarming niet hoger dan 17 graden. Onze verslaggever ging bij haar langs.

Lody Trepels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet