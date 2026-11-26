Ze komt oorspronkelijk uit Amerika, maar spreekt het liefst Nederlands. Toch merkt Olivia van den Broek uit Eindhoven dat mensen al snel overschakelen op Engels zodra ze haar accent horen. Goedbedoeld, maar daardoor wordt het voor haar lastiger om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Met een campagne wil ze daar nu verandering in brengen.

Lody Trepels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Ik vind het belangrijk om Nederlands te spreken. Wij zijn hier in Nederland", vertelt Olivia. "Ik heb natuurlijk een accent en dan gaan mensen door in het Engels in plaats van het Nederlands."

Gewoon Nederlands

Volgens Olivia willen veel internationals graag Nederlands spreken, maar hebben ze daarvoor wel de hulp nodig van de mensen om hen heen. Want juist door in het dagelijks leven Nederlands te spreken, leren ze de taal beter.



Het Holland Expat Center South in Eindhoven is daarom begonnen met de campagne Praat Nederlands Met Me. En daarvoor hoef je echt geen ingewikkelde gesprekken te voeren, zegt Olivia. “Een gesprek in eenvoudig Nederlands is ook prima.” De oproep van haar is dan ook simpel: "Praat gewoon in het Nederlands alsjeblieft."

Hier lees je alle verhalen uit de serie Effe Buurten.