Lekkages, kou en gesloopte muren: de 65-jarige Petra Burgersdijk woont al maanden in een bouwval in Overloon. Ze zou haar aannemer naar eigen zeggen ruim 160.000 euro hebben betaald, maar ze voelt zich letterlijk en figuurlijk in de kou gezet. “Ik heb drie truien aan”, zegt ze in tranen.

Raymond Merkx Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het huis van Petra lijkt wel een slooppand. De lijst met gebreken is eindeloos: muren zijn deels weg, de elektra hangt los, buizen steken uit, vloeren, plafonds ontbreken en meer. “Alles is slecht”, is de korte samenvatting van Petra. Kou

Hier en daar hangt een klungelig zeiltje of staan wat isolatieblokken om de vrieskou te weren. Een huis uit het programma Help, mijn man is Klusser! is er niks bij. Petra barst meerdere keren in tranen uit. “De zin in het leven is weggeweest. Dit had ik me nooit kunnen bedenken.” Een straalkacheltje draait overuren voor haarzelf, haar zoon (25) en haar hond: “We zitten met drie truien en twee broeken aan. Ik slaap onder twee dekbedden.”

Petra kocht het klushuis in december 2025. Ze verkocht haar woning in het Zuid-Hollandse Wateringen, want ze wilde dicht bij haar tweelingzus in Overloon wonen. In juni verhuisde ze. Vanaf dat moment zou ze tijdelijk op de slaapkamer wonen. Via internet vond ze een aannemer om haar huis op te knappen.















Niks op papier

Ze maakte naar eigen zeggen alleen mondelinge afspraken met de aannemer, er staat dus niks op papier. Of dat niet naïef is? “Ik voel me nu vreselijk. Ik vertrouwde hem”, reageert ze. De aannemer zou volgens haar een instapklaarhuis afleveren met garage en een aanbouw voor een trimsalon. Dit voor 150.000 euro, minder dan ze uiteindelijk zegt te hebben betaald. Vertrouwen

Petra had een vertrouwensband met haar aannemer. “Mijn zoon ging bij hem werken. Hij kon het vak daar leren en mocht daar zelfs eten.” Haar zoon zou ook netjes in dienst betaald hebben gekregen. “We mochten zelfs spullen bij zijn schoonouders opslaan. Hij kwam ook bij mijn zus en zwager thuis.” Leveringen kwamen volgens Petra telkens later of niet en afspraken werden niet nagekomen. Toch bleef ze steeds betalen. Of dat niet heel onverstandig is? “Als je hier in rolt, is het anders”, zegt ze. Inmiddels heeft ze juridische bijstand ingeschakeld. Haar zus heeft een doneeractie voor haar opgezet om haar te steunen, deze heeft inmiddels 2000 euro opgeleverd.

Reactie aannemer “Haar verhaal klopt niet”, laat aannemer Sascha Werz uit Belfeld telefonisch weten. Hij wil verder niks kwijt en verwijst door naar zijn advocaat. Die laat weten: “We nemen de zorgen serieus. Daarover willen we in gesprek blijven.” “Een deskundige komt onderzoek doen om te kijken wat nodig is. Daar willen we ook verantwoordelijkheid voor nemen, als dit uit het onderzoek komt”, zegt Yves Janssen van Huver Advocaten ook. Verder zegt hij geen inhoudelijke mededelingen te kunnen doen over de zaak.