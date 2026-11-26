Drie weken lang zat Toos van der Valk uit Nuland in 1982 vastgeketend in een tentje in een appartement in Brussel. Ondanks de angst en de onzekerheid of ze haar familie ooit nog zou zien, bleef ze opmerkelijk scherp. Met de informatie die ze tijdens haar gevangenschap verzamelde, hielp ze de politie later enorm bij het onderzoek. In een speciale aflevering van de podcast Misdaad Uitgelegd - In de Rechtbank blikken twee nauw betrokkenen terug op de geruchtmakende ontvoering.

Nu Netflix een dramaserie over de ontvoering uitbrengt, gaat presentator Koen Wijn terug naar het ware verhaal. Dat doet hij met schrijfster Elle van Rijn, die voor haar boek 'Mijn ontvoering' uitgebreid sprak met Toos en haar familie, en oud-politieman Guus Wesselink, die destijds het rechercheonderzoek leidde.

Als vier gemaskerde mannen de villa van de familie Van der Valk in Nuland binnendringen, denkt Toos aanvankelijk dat haar zoons een grap met haar uithalen. Wanneer ze beseft dat het menens is, wil ze koste wat kost voorkomen dat haar man Gerrit wakker wordt.

Toos wordt naar een flatje in Brussel gebracht en geeft twee van haar ontvoerders een bijnaam: de rat en de raaf. Ze probeert een band op te bouwen met een van de mannen en ondertussen ontgaat haar vrijwel niets. In de podcast vertelt Van Rijn hoe bijzonder het is dat Toos onder die omstandigheden zo helder bleef nadenken. Zelfs een gebakje dat ze van haar ontvoerders krijgt, blijkt later van grote waarde voor de recherche.

De leider van het onderzoek, Guus Wesselink, stond onder grote druk. Als de eerste poging om het losgeld over te dragen mislukt, beweren de ontvoerders dat ze Toos hebben vermoord. En natuurlijk komen Gerrit en zijn broer Arie verhaal halen bij de onderzoeksleider. Ruim 44 jaar later raakt Wesselink nog geëmotioneerd als hij terugdenkt aan die tijd.

In Misdaad Uitgelegd - In de Rechtbank vertellen Van Rijn en Wesselink over de angst binnen de familie, het omvangrijke internationale politieonderzoek, de hulp van de PTT en hoe Toos met een ogenschijnlijk onschuldige opmerking over een zwart jurkje haar dochter stiekem duidelijk maakte waar ze gevangen werd gehouden.