Buurtbewoners van de Bredase wijk Heuvel zien de branden tegenwoordig wel een beetje aankomen. "Zodra de gemeente of wie dan ook hier iets op straat zet, staat het ergens de komende dagen in brand", zegt Jack. Voor zijn huis aan het Don Boscoplein vloog donderdagnacht een container met oude kozijnen in brand. Vermoedelijk is de brand aangestoken. Maar door wie? Dat is de grote vraag.

Lav Lukač Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het houdt de buurt in het zuiden van Breda al maanden bezig. Keer op keer brandt er in de buurt iets af. Een dixi, bouwkeet, scooter of een auto en dit keer dus een vuilcontainer. Deze was gevuld met oude kozijnen van een naastgelegen renovatieproject. "Ik heb er niks van gemerkt vannacht", zegt Jack lachend. Hij voelde het al wel aan zijn water. "Toen de overburen gingen verbouwen en die container hier werd neergezet, dacht ik al: Die gaat vroeg of laat in de fik." Volgens hem staan dixi's er soms weken of zelfs maandenlang. "Dat is vragen om problemen. Het is gewoon zonde dat het zo gaat."

"Er moeten geen dingen op straat staan, want dan kunnen er gekke dingen gebeuren."

"Het gebeurt regelmatig", zegt bewoner Marian. "Maar ik weet niet waarom. Wie erachter zit weet niemand. Volgens de politie zouden er inmiddels zo'n dertig branden zijn aangestoken door dezelfde persoon of groep. Maar sporen zijn er tot nu toe nauwelijks. Over het algemeen is het toch echt een rustige buurt vindt ze. "Maar er moeten geen dingen op straat staan, want dan kunnen er gekke dingen gebeuren." Zo zag het er vrijdagochtend uit in de wijk: