In de nacht van donderdag op vrijdag is een container met oude kozijnen in brand gevlogen aan het Don Boscoplein in de Bredase wijk Heuvel. De politie vermoedt dat het om brandstichting gaat. Mogelijk past de brand in een reeks brandstichtingen die de wijk al maanden teistert.

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Rond kwart over drie ontdekken omwonenden dat er rook uit de container komt. Ze twijfelen geen moment en alarmeren de hulpdiensten. Een container op het plein, gevuld met oude kozijnen van een naastgelegen renovatieproject, blijkt in brand te staan. De brandweer rukt uit om het vuur te blussen, maar dat blijkt nog niet zo eenvoudig. Het hout van de kozijnen blijft nog lange tijd nasmeulen en bij het blussen komt flink wat rook vrij.

brandstichting

Ook de politie komt ter plekke en doet onderzoek naar de brand. Zo wordt er onder meer gezocht naar camerabeelden. Agenten gaan uit van brandstichting. Daarmee lijkt de containerbrand te passen in de reeks branden die de wijk al maanden in zijn greep houdt. Eerder liet de politie aan Omroep Brabant weten dat mensen sneller 112 mogen bellen als ze iets verdachts zien in de wijk Heuvel. "Het heeft zeker onze aandacht. Mensen maken zich zorgen, ook om hun eigendommen", zei een woordvoerder destijds. Volgens hem zouden er inmiddels zo'n dertig branden zijn aangestoken door dezelfde persoon of groep. Maar sporen zijn er tot nu toe nauwelijks. Geen beelden

Ook de burgemeester bevestigde destijds dat er nog geen camerabeelden waren gevonden waarop een mogelijke dader te zien is. De wijk wordt al maanden opgeschrikt door de ene na de andere brand. Scooters, dixi's en zelfs een bouwkeet gingen in vlammen op. Omroep Brabant trok meerdere keren de wijk in en sprak met geschrokken bewoners, maar ooggetuigen van de brandstichtingen waren er niet.