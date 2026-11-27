Boven de fabriek van Shell in Moerdijk zijn sinds vrijdagochtend metershoge vlammen te zien. Het bedrijf is aan het affakkelen na een storing in een van de ketels. En dat gaat minimaal een dag, maar waarschijnlijk dagen duren volgens de veiligheidsregio Midden-West-Brabant.

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Het affakkelen is even voor half tien begonnen bij de fabriek van Shell Chemicals Park Moerdijk. Aan het begin van het proces waren ook grote zwarte rookwolken te zien. Door de zuidoostenwind trok de zwarte wolk weg van onze provincie, richting de Hoeksche Waard. Dagen affakkelen

Hoe lang het affakkelen bij Shell in Moerdijk nog precies gaat duren, is niet bekend. Het proces duurt meestal niet zo lang. "Tegen ons is gezegd dat minimaal 24 uur, maar misschien wel 48 uur of langer gaat duren", meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Vlammen en een flinke zwarte rookwolk boven Shell Moerdijk (foto: Omroep Brabant/Jan Peels).







De vlammen en rook boven Moerdijk zijn op vele kilometers afstand te zien. Dat lijkt ernstig, maar het affakkelen is juist bedoeld om ervoor te zorgen dat het niet mis gaat bij de chemiefabriek. Er wordt namelijk gas verbrand, dat anders kan ophopen in de fabriek en dit wil Shell voorkomen. Uit voorzorg

De brandweer werd ook opgeroepen toen het affakkelen begon. Een adviseur gevaarlijke stoffen en twee blusvoertuigen die schuim bij zich hebben zijn naar Shell gegaan. "Dit is puur uit voorzorg, ze hoeven vooralsnog niet in actie te komen", benadrukt een woordvoerder van de veiligheidsregio Midden-West-Brabant. Het affakkelen bij Shell staat los van de brand in een opslagtank van Tank Terminal Moerdijk. Daar woedde vrijdagochtend korte tijd een felle brand. Aan de Appelweg worden onder meer plantaardige oliën en vetten opgeslagen.