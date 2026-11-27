Affakkelen bij Shell kan nog dagen duren: metershoge vlammen boven fabriek
Boven de fabriek van Shell in Moerdijk zijn sinds vrijdagochtend metershoge vlammen te zien. Het bedrijf is aan het affakkelen na een storing in een van de ketels. En dat gaat minimaal een dag, maar waarschijnlijk dagen duren volgens de veiligheidsregio Midden-West-Brabant.
Het affakkelen is even voor half tien begonnen bij de fabriek van Shell Chemicals Park Moerdijk. Aan het begin van het proces waren ook grote zwarte rookwolken te zien. Door de zuidoostenwind trok de zwarte wolk weg van onze provincie, richting de Hoeksche Waard.
Dagen affakkelen
Hoe lang het affakkelen bij Shell in Moerdijk nog precies gaat duren, is niet bekend. Het proces duurt meestal niet zo lang. "Tegen ons is gezegd dat minimaal 24 uur, maar misschien wel 48 uur of langer gaat duren", meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio.
De vlammen en rook boven Moerdijk zijn op vele kilometers afstand te zien. Dat lijkt ernstig, maar het affakkelen is juist bedoeld om ervoor te zorgen dat het niet mis gaat bij de chemiefabriek. Er wordt namelijk gas verbrand, dat anders kan ophopen in de fabriek en dit wil Shell voorkomen.
Uit voorzorg
De brandweer werd ook opgeroepen toen het affakkelen begon. Een adviseur gevaarlijke stoffen en twee blusvoertuigen die schuim bij zich hebben zijn naar Shell gegaan. "Dit is puur uit voorzorg, ze hoeven vooralsnog niet in actie te komen", benadrukt een woordvoerder van de veiligheidsregio Midden-West-Brabant.
Het affakkelen bij Shell staat los van de brand in een opslagtank van Tank Terminal Moerdijk. Daar woedde vrijdagochtend korte tijd een felle brand. Aan de Appelweg worden onder meer plantaardige oliën en vetten opgeslagen.
Wat is affakkelen?
Een fakkel is een stalen toren met in de top een brander met waakvlam. Fabrieken zoals die op het haven- en industrieterrein Moerdijk hebben standaard zo'n fakkelsysteem. Met zo'n fakkelsysteem voeren ze brandbare gassen veilig en milieuverantwoord af, is te lezen op de website van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
Het affakkelen wordt toegepast bij storingen in het proces en bij onderhoudswerkzaamheden. Je ziet dan een fel licht en je hoort een brommend geluid. Ook is er soms zwarte rook zichtbaar. Je hoeft als omwonende niets te doen. Volgens de Veiligheidsregio levert het geen gevaar op voor de volksgezondheid.