De brandweer had vrijdagochtend de handen vol bij Tank Terminal Moerdijk. Een tank met gebruikt frietvet vloog in de fik, waarna de vlammen uit de bedrijfshal sloegen. Toch lijkt de schade volgens de eigenaar mee te vallen. "Binnen is alles zwartgeblakerd."

"Het gaat om gebruikte frituurvetten, dus blussen met water gaat niet", legt eigenaar Arno van Triest uit. "Dan gaat het alleen maar harder branden. Ze hebben uiteindelijk met schuim geblust. Binnen anderhalf uur was eigenlijk alles onder controle."

Rond vijf uur zagen medewerkers van de havendienst op camerabeelden de eerste vlammen uit het pand slaan. Ze twijfelden geen moment en sloegen alarm. De brandweer rukte meteen met veel materieel uit, omdat het bedrijf plantaardige oliën en vetten opslaat. Als de brandweer aankwam, sloegen de vlammen metershoog uit de gevel van het gebouw.

'Schade valt mee'

Toch heeft het vuur flink huisgehouden in de bedrijfshal. "We zijn nu alles aan het weghalen wat weg kan. Gelukkig valt de schade aan de machines mee", zegt Van Triest. "We hopen zo snel mogelijk weer te kunnen draaien."

Bij het bedrijf worden gebruikte plantaardige oliën en vetten opgeslagen die niet meer geschikt zijn voor consumptie, zoals oud frituurvet. Van die oliën en vetten wordt vervolgens een mengsel gemaakt dat weer als grondstof kan dienen voor bijvoorbeeld biodiesel. Ook wordt het gebruikte vet in Scandinavië ingezet voor stadsverwarming.

Gevallen over blusschuim

Bij het incident raakte niemand gewond, al moest er in de nasleep toch nog een ambulance aan te pas komen. "Ja, iemand heeft een slippertje gemaakt", legt Van Triest uit. "Een soort Murphy's law (alles wat fout kan gaan, gaat fout, red.), zullen we maar zeggen." De persoon gleed uit over het inmiddels bevroren blusschuim.

Hoewel de vlammen hoog uit het pand sloegen, blijft de eigenaar optimistisch. "We hopen binnen nu en een paar uur weer een gedeelte van de operatie te kunnen hervatten", zegt hij. "Het is vooral rook- en waterschade, maar het valt op het eerste gezicht mee."