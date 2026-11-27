Op natuurplas het Buntven in Deurne gleden de eerste schaatsers vrijdag al fanatiek over het krakende ijs. Door de aanhoudende kou lag er genoeg ijs om de eerste baantjes van deze winter te kunnen schaatsen.

De temperaturen zijn vrijdag flink gedaald. In de nacht van donderdag op vrijdag daalde het kwik plaatselijk zelfs tot 7 graden onder nul. Dat zorgt, zoals gebruikelijk, bij schaatsliefhebbers voor kriebels. Zo ook bij Teun Bankers (15) uit Deurne. Deze week had hij toetsweek en gelukkig voor hem was hij daar vrijdag al klaar mee. "Ik ben van de week al wezen kijken, maar toen was er nog best veel water." Met de kou van afgelopen nacht gokte Teun erop dat hij vrijdag de ijzers wel kon ombinden. "Ik had mijn schaatsen voor de zekerheid alvast meegenomen. En nu sta ik op het ijs. Zolang het kraakt, is het goed en heb ik geen angst", zegt hij trots.

Hij heeft er lang naar uitgekeken om weer op het ijs te staan. "Kijk, het is een hele hete zomer geweest. In de zomer ga je zwemmen en in de winter schaatsen. Het is zonde als we een winter hebben waarin je niet het ijs op kan." Verleerd is Teun het ook nog niet. Hij moet er naar eigen zeggen nog een beetje inkomen, maar gevallen is hij nog niet. "Ik ben wel buikschuivend over het ijs gegaan. Maar dat deed ik bewust. Of het koud is? Niet als je een dikke winterjas aan hebt."

Teun Bankers uit Deurne geniet in zijn eentje op het ijs (foto: privé).

Met ijshockeystick op het ijs

Daarnaast heeft hij ook nog een ijshockeystick meegenomen naar het Buntven. "Die heeft mijn vader zelf gemaakt en daar ben ik trots op. Op dit moment ben ik in mijn eentje en oefen ik alvast wat. Want als er meerdere mensen komen spelen, wil ik natuurlijk wel de beste zijn", zegt hij lachend. Of er de komende dagen voldoende ijs ligt om op meer plekken in de provincie te schaatsen, is afhankelijk van de temperatuur. Maar safety first: natuurijs kan er stevig uitzien, terwijl het op sommige plekken nog te dun is. "Ik zie verderop een gat. Daar ga ik niet heen. En als het donker wordt, ga ik weer naar huis. We wonen dichtbij", vertelt Teun, die zegt voorzichtig te doen.

IJsinspectie Buntven (foto: Harrie Grijseels SQ Vision)



