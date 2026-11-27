Aaaaawh... kijk nou! Bij ZooParc Overloon is het tijd voor beschuit met muisjes. Eerder deze maand werden er twee Alaotra-bamboemaki's geboren. En dat is niet alleen schattig nieuws: de piepkleine primaatjes spelen ook een belangrijke rol in het behoud van deze zeldzame diersoort.

De maki's kwamen op 3 november ter wereld en maken het goed, meldt het dierenpark. Voorlopig verblijven de kleintjes samen met hun moeder in het binnenverblijf, waar ze in alle rust hun eerste stapjes kunnen zetten.

"Bij een zeldzame soort als de Alaotra-bamboemaki is iedere geboorte extra waardevol. Daarom zijn we erg blij met deze twee jongen", zegt hoofd dierenverzorging Koen Peters in een verklaring. "Tegelijkertijd richten we ons nu vooral op een rustige start, zodat ze alle kans krijgen zich goed te ontwikkelen."

Zeldzame soort

Het is nog niet duidelijk wat het geslacht van de babymaki's is. Wel staat vast dat de twee een belangrijke rol spelen binnen het Europese managementprogramma (EEP). De makisoort behoort tot de meest bedreigde ter wereld en komt in het wild alleen voor rond het Alaotrameer in Madagaskar.

In de natuur leven naar schatting nog slechts 2.000 tot 2.500 van deze maki's. ZooParc mocht in 2003 de eerste exemplaren van de zeldzame soort verwelkomen. Slechts negentien andere dierentuinen hebben deze maki's in huis. Ook vorig jaar werden er in Overloon al twee jongen geboren.

Naar verwachting kunnen bezoekers de twee kleintjes binnenkort zelf bewonderen.