Brabantse defensiebedrijven maken slimme snufjes: 'Een goudmijn'
Eindhoven is deze week verzamelplek voor defensiebedrijven en experts uit heel Europa. Slimme startups die handzame radars bouwen die drones opsporen, antennes die vijandelijke signalen opvangen en onzichtbare lichtbundels waarmee je supersnel berichten verstuurt. Met een oorlog aan de grens van Europa is er veel vraag naar nieuwe technieken.
"We zitten op een goudmijn", zegt een trotse Evrim Onur van het Eindhovense bedrijf Orbion. Toen het bedrijf een jaar geleden net was opgericht, doken ineens onbekende drones op boven vliegbasis Eindhoven, Gilze-Rijen en Volkel. De luchtmacht kon er niks tegen doen. Maar zijn bedrijf had wel een antwoord.
Ze ontwikkelden een goedkope, lichtgewicht radar op een statief. "Voor fabrieken en luchthavens. Zelfs een soldaat kan hem meenemen in een rugzak", zegt Wim Verstappen, adviseur bij het bedrijf.
Succesvol
Orbion is een van de succesvolle startups. Beginnende bedrijven die aanvoelen wat er speelt in de wereld en wat er nodig is. "Dat is waar we heel goed in zijn", zegt de Brabantse provinciebestuurder Martijn van Gruijthuijsen. "We versterken daarmee de veiligheid en de economie."
De provincie Noord-Brabant zit sinds juni 2025 in een Europees samenwerkingsverband van regio's met veel defensieactiviteiten. Niet gek, want met vier vliegbases, het luchtmachthoofdkwartier en diverse grote kazernes is de krijgsmacht heel zichtbaar. Met eromheen veel bedrijvigheid die meeprofiteert. "We moeten ons een defensieprovincie voelen", zegt Van Gruijthuijsen. Hij wil dat die sector nog verder uitgroeit. "Ik hoop dat mensen in actie komen."
'Full speed'
Die samenwerkende regio's houden soms conferenties, deze keer in Eindhoven. Niet eerder kwamen zo veel experts samen. Normaal zijn het er 150, nu meer dan 300. Uit meer dan twintig landen, tot Finland aan toe. Die belangstelling zegt wel iets.
Daarom is ook defensieminister Yeşilgöz-Zegerius er voor een bliksembezoek. Ze pleit voor nog meer samenwerking. "Rusland is op full speed, wij missen het nog weleens." Ze roept op om de concurrentie even los te laten. "Over grenzen kijken."
Onzichtbaar
Dat doen bedrijven ook. Zoals Signify, de oude lichtdivisie van Philips. Dat maakt straatlampen en licht voor tuinbouwkassen. Maar het heeft ook een infraroodzender die onzichtbaar informatie doorgeeft. Geen hifi of wifi, maar lifi. Via lichtsignalen dus. Meer bedrijven in de regio gebruiken licht voor datacommunicatie.
Ook een Eindhovens product is de 'direction finder' van Sioux. Een soort cocon vol antennes. Die hang je onder een vliegtuig en daarmee worden vijandelijke signalen opgespoord.
Of wat te denken van een uitvinding van Touchwaves. Een pak vol sensoren, ooit bedacht voor de medische sector en de yogawereld. Maar nu omgebouwd tot een uniformjas, met sensoren die trillen en je laten voelen uit welke richting raketten en drones op je afkomen.
Nieuwe snufjes bedenken doen ze ook op de Eindhovense universiteit. Geert-Jan van Houtum legt uit dat zijn TU/e twintig professoren heeft die aan defensieprojecten werken. "Maar dat kunnen er meer worden." Ze ontwikkelen onder meer sensoren.
Hoog
Van Houtum roept op om vooruit te denken. Net als in het waterbeheer. We weten dat het waterpeil in de rivieren gevaarlijk hoog kan komen. Daarom zijn nu al overstromingsgebieden aangelegd.
Naast bedrijven is ook de Europese Unie actief op deze conferentie. De EU wil graag investeren in slimme vindingen. EU-vertegenwoordiger en reservist bij de Bundeswehr Heinrich Klopp heet 'our friends' uit Oekraïne onder groot applaus welkom. Maar hij waarschuwt ook: "Bereid je voor op een langdurig conflict."
Stilte
De manager van een Oekraïens defensiebedrijf vertelt de zaal hoe ze technologische samenwerking zocht en vond in Brabant. En hoe ze vorige week een collega verloor in Kiev, bij een Russische aanval. Ze vraagt om een minuut stilte. Als ze afsluit met de woorden "Voor vrijheid, voor het leven", krijgt ze een groot applaus.
Details over haar werk geeft ze niet, vanwege de veiligheid. In de wandelgangen klinken zorgen over wat er kan gebeuren als je te veel zegt.
Zoals het Hengelose defensiebedrijf Destinus overkwam. Dat meldde trots dat hun raketten Russische doelen hadden geraakt. Vanuit de Russische ambassade kwam dreigende taal.
Dat is ook de reden dat niet alle Brabantse defensiebedrijven graag laten zien wat ze maken en voor wie. Ze blijven onder de radar, hun eigen radar. Made in Brabant.
Banen
Volgens de BOM (de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) zijn er minstens 170 Brabantse bedrijven die iets met defensie doen. Goed voor meer dan tienduizend banen, schrijft de BOM op de website. Met een waarde van 2,7 miljard euro.
De bekendste bedrijven die ook voor defensie werken, zijn DAF, VDL en Fokker. Maar er is veel meer. Alleen loopt niet iedereen ermee te koop.