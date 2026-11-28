Eindhoven is deze week verzamelplek voor defensiebedrijven en experts uit heel Europa. Slimme startups die handzame radars bouwen die drones opsporen, antennes die vijandelijke signalen opvangen en onzichtbare lichtbundels waarmee je supersnel berichten verstuurt. Met een oorlog aan de grens van Europa is er veel vraag naar nieuwe technieken.

"We zitten op een goudmijn", zegt een trotse Evrim Onur van het Eindhovense bedrijf Orbion. Toen het bedrijf een jaar geleden net was opgericht, doken ineens onbekende drones op boven vliegbasis Eindhoven, Gilze-Rijen en Volkel. De luchtmacht kon er niks tegen doen. Maar zijn bedrijf had wel een antwoord.

Ze ontwikkelden een goedkope, lichtgewicht radar op een statief. "Voor fabrieken en luchthavens. Zelfs een soldaat kan hem meenemen in een rugzak", zegt Wim Verstappen, adviseur bij het bedrijf.

Succesvol

Orbion is een van de succesvolle startups. Beginnende bedrijven die aanvoelen wat er speelt in de wereld en wat er nodig is. "Dat is waar we heel goed in zijn", zegt de Brabantse provinciebestuurder Martijn van Gruijthuijsen. "We versterken daarmee de veiligheid en de economie."

De provincie Noord-Brabant zit sinds juni 2025 in een Europees samenwerkingsverband van regio's met veel defensieactiviteiten. Niet gek, want met vier vliegbases, het luchtmachthoofdkwartier en diverse grote kazernes is de krijgsmacht heel zichtbaar. Met eromheen veel bedrijvigheid die meeprofiteert. "We moeten ons een defensieprovincie voelen", zegt Van Gruijthuijsen. Hij wil dat die sector nog verder uitgroeit. "Ik hoop dat mensen in actie komen."

'Full speed'

Die samenwerkende regio's houden soms conferenties, deze keer in Eindhoven. Niet eerder kwamen zo veel experts samen. Normaal zijn het er 150, nu meer dan 300. Uit meer dan twintig landen, tot Finland aan toe. Die belangstelling zegt wel iets.

Daarom is ook defensieminister Yeşilgöz-Zegerius er voor een bliksembezoek. Ze pleit voor nog meer samenwerking. "Rusland is op full speed, wij missen het nog weleens." Ze roept op om de concurrentie even los te laten. "Over grenzen kijken."