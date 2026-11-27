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Haal de schaatsen maar uit het vet, hier gaan ze al het ijs op
• Aangepast
Met deze koude nachten en temperaturen onder het vriespunt, kunnen de schaatsen uit het vet. In Deurne bonden ze de ijzers onder voor een rondje op het Buntven. En wie geen natuurijs in de buurt heeft, die bouwt gewoon zelf een schaatsbaan.
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