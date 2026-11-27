De serie over de ontvoering van Toos van der Valk is sinds donderdagavond te zien op Netflix. Precies 44 jaar geleden werd ze ontvoerd uit haar huis in Nuland. Daar hebben mensen nog altijd veel herinneringen aan die bijzondere tijd, zoals je kunt zien in bovenstaande video.

Lody Trepels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

In de talkshow VRIJDAG was er ook aandacht voor de dramaserie. De Veldhovense actrice Joy Verberk speelt de inmiddels overleden dochter Marijke van der Valk. Zij vertelde erover aan de talkshowtafel.