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Nuland herinnert zich ontvoering Toos van der Valk als de dag van gisteren
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De serie over de ontvoering van Toos van der Valk is sinds donderdagavond te zien op Netflix. Precies 44 jaar geleden werd ze ontvoerd uit haar huis in Nuland. Daar hebben mensen nog altijd veel herinneringen aan die bijzondere tijd, zoals je kunt zien in bovenstaande video.
In de talkshow VRIJDAG was er ook aandacht voor de dramaserie. De Veldhovense actrice Joy Verberk speelt de inmiddels overleden dochter Marijke van der Valk. Zij vertelde erover aan de talkshowtafel.
Meer zien van VRIJDAG?
VRIJDAG is iedere vrijdag te zien om 17.48 uur op Omroep Brabant.
De volledige uitzendingen zijn gratis en zonder account te zien op videodienst Brabant+.
Hier lees je alle verhalen uit VRIJDAG.
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