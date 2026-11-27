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Deze nep-Máxima uit Eindhoven gaat nu ook viral in Argentinië
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Met zijn typetje Máxima maakt Danny Cordromp uit Eindhoven niet alleen in ons land indruk. Ook in het geboorteland van de koningin is hij ontdekt. Als nep-Máxima haalde hij de Argentijse tv. In de talkshow VRIJDAG vertelt hij hoe hem dat lukte én wat hij weet over de reacties binnen de koninklijke familie op zijn typetje.
Meer zien van VRIJDAG?
VRIJDAG is iedere vrijdag te zien om 17.48 uur op Omroep Brabant.
De volledige uitzendingen zijn gratis en zonder account te zien op videodienst Brabant+.
Hier lees je alle verhalen uit VRIJDAG.
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