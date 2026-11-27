Met zijn typetje Máxima maakt Danny Cordromp uit Eindhoven niet alleen in ons land indruk. Ook in het geboorteland van de koningin is hij ontdekt. Als nep-Máxima haalde hij de Argentijse tv. In de talkshow VRIJDAG vertelt hij hoe hem dat lukte én wat hij weet over de reacties binnen de koninklijke familie op zijn typetje.

Lody Trepels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet