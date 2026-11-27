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Gierige Gerda geeft je tips om deze Black Friday te overleven
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Op Black Friday vliegen de aanbiedingen je om de oren, maar hoe weet je of je écht voordelig uit bent? Ook adventkalenders zijn razend populair en tegenwoordig gevuld met veel meer dan alleen chocolaatjes. Maar zijn al die luxe kalenders hun geld wel waard? Gierige Gerda vertelt in onze talkshow VRIJDAG waar je op moet letten.
Meer zien van VRIJDAG?
VRIJDAG is iedere vrijdag te zien om 17.48 uur op Omroep Brabant.
De volledige uitzendingen zijn gratis en zonder account te zien op videodienst Brabant+.
Hier lees je alle verhalen uit VRIJDAG.
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