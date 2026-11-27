Op Black Friday vliegen de aanbiedingen je om de oren, maar hoe weet je of je écht voordelig uit bent? Ook adventkalenders zijn razend populair en tegenwoordig gevuld met veel meer dan alleen chocolaatjes. Maar zijn al die luxe kalenders hun geld wel waard? Gierige Gerda vertelt in onze talkshow VRIJDAG waar je op moet letten.

Lody Trepels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet