Bij ondermijningsacties in de regio Eindhoven heeft de politie deze week een flinke vangst gedaan. Zo werden in Veldhoven honderdduizenden illegale sigaretten en een contant geldbedrag van 37.000 euro gevonden. In dezelfde plaats nam de politie grote hoeveelheden drugs in beslag.

Honderdduizenden sigaretten

Een 29-jarige en een 28-jarige man werden daarbij in Veldhoven aangehouden. In het voertuig waarin zij reden, werden maar liefst 550.000 illegale sigaretten gevonden. De 29-jarige man bleek daarnaast een contant geldbedrag van 37.000 euro bij zich te hebben.

In Veldhoven werden ook drugs gevonden bij een 23-jarige man. Hij had 121 eenheden cocaïne en heroïne bij zich. Hij is aangehouden voor het bezit en vervoer van harddrugs. Een 22-jarige man had in Best een handelshoeveelheid cocaïne bij zich en werd ook aangehouden.

Omgekatte camper

De politie vond ook een omgekatte camper ter waarde van 63.000 euro. Omgekat betekent dat het kenteken, de papieren en het chassisnummer van het voertuig zijn vervalst. De oorspronkelijke herkomst is hierdoor onduidelijk en het voertuig zou van diefstal afkomstig kunnen zijn. Als er gerommeld is met het kenteken, de papieren of het chassisnummer, mag de politie een voertuig onmiddellijk in beslag nemen.

Bij een politieactie in Veghel werden donderdag ook honderdduizenden illegale sigaretten ontdekt. Ook werden zeven voertuigen in beslag genomen. De politie hield in totaal zestien mannen aan.