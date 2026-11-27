Bij een politieactie in Veghel zijn donderdag honderdduizenden illegale sigaretten gevonden en in beslag genomen. Ook werden zeven voertuigen in beslag genomen. De politie hield in totaal zestien mannen aan.

De politie ontdekte dat er donderdag illegale sigaretten vervoerd zouden worden in de omgeving van de Bunders in Veghel. Meerdere arrestatieteams werden ingezet.

Inval in loods

De illegale sigaretten werden onder andere gevonden in een vrachtwagen. De politie deed ook een inval in een loods aan de Udenseweg, waar een grote hoeveelheid illegale sigaretten werd gevonden.

Op de parkeerplaats van winkelcentrum De Bunders in Veghel werden meerdere verdachten aangehouden. Een deel van de parkeerplaats werd afgezet met een politielint.

Auto's in beslag

Ook werden er op de parkeerplaats drie auto's en een bakwagen door een bergingsbedrijf afgevoerd. De auto's zijn meegenomen. Ook aan de Rembrandtlaan is iemand aangehouden.

In totaal zijn er zestien mannen aangehouden met leeftijden tussen de 21 en 70 jaar. Een deel van de verdachten heeft geen vaste woon- of verblijfplaats of ze komen uit het buitenland. Andere komen uit Goes, Amsterdam, Capelle aan de IJssel, Lelystad en Delft.